Отправлено Сегодня, 17:37

Что такое подарочная карта iTunes, где приобрести и как пользоваться

В извещеньях Facebook или Вконтакте увидели день рождения друга? И в такой момент не спешите с выбором подарка? Преодолейте привычные способы презентов, и попробуйте преподнести им подарочную карту iTunes. Это может быть им очень полезно. Теперь ваш дружище приобретет способность пользоваться сувенирную карту iTunes в ближнем интернет магазине Apple или использовать ее для покупки в iTunes Store или App Store. Следите за обновлениями, чтобы узнать о подарочной карте iTunes!

Что такое подарочная карта iTunes и где ее использовать

Вы должны спросить, что такое подарочная карта iTunesa и как ею пользоваться? Нет трудностей, мы удалим ваши вопросы по этому поводу. Прочтите статью ниже, чтобы получить представление о подарочной карте iTunes.

Во-первых, это сувенирная карта, которая содержит специальный код на обратной стороне карты, который может быть переведен на счет человека, который в данный момент ее применяет. Это может помочь им сбалансировать Apple Store и упростить покупки. Человека может смутить его имя с упоминанием "подарочной карты iTunes", но на самом деле ее можно применять в различных других торговых центрах Apple. Подарочная карта iTunes также может быть добавлена к вашему Apple ID в качестве "кредита", совместимого с покупками в App Store, iBooks и т. Д., Так что у вас будет хороший выбор вариантов погашения.

Где получить подарочную карту iTunes

Теперь нужно подумать, а откуда взяться этой iTunes-карте? Получить эту карту можно разными способами - онлайн или офлайн. Тут все зависит от вашего удобства при совершении покупок. Однако, если вы хотите подарить другу безопасную карту, вы должны приобрести ее на официальном веб-сайте Apple. Даже если вы не можете купить товар здесь, не волнуйтесь! Вы даже можете выбрать.

Онлайн режим:

Если вы ищете подарочную карту в Интернете, вы можете легко приобрести подарочную карту iTunes на официальных сайтах Apple, Paypal и Ebay и других надежных интернет-магазинах. Например, Если вы ищете подарочную карту в Интернете, вы можете легко приобрести подарочную карту iTunes на официальных сайтах Apple, Paypal и Ebay и других надежных интернет-магазинах. Например, карта itunes купить в нашем магазине по выгодной цене.

Автономный режим:

" Если вы предпочитаете ходить по магазинам, вы можете посетить ближайший авторизованный магазин Apple и получить подарочную карту iTunes.

" Второй вариант, которому можно доверять, - это пойти в ближайший магазин Walmart. Там вы также найдете раздел подарочных карт, где вы можете согласиться продавать подарочные карты для iTunes.

" Даже если Walmart нет в вашем городе, вы можете перейти на карту в магазинах Bestbuy или на заправочных станциях.

Как использовать / погасить подарочную карту iTunes

На устройстве iOS:

" Посетите один из магазинов Apple (iTunes, App Store, iBooks Store) со своего iPhone.

" Прокрутите вниз, чтобы найти и коснитесь Применить.

" Выберите "Использовать камеру", чтобы отсканировать подарочную карту iTunes.

Вы даже можете ввести код, нажав "Вы также можете ввести код вручную.

Баланс подарочной карты iTunes будет зачислен на ваш счет Apple ID и появится в вашем кошельке через пропуск iTunes.

На Mac / ПК:

Посетите iTunes, чтобы узнать, вошли ли вы в систему. Если нет, войдите в систему, используя свой текущий Apple ID.

Теперь выберите "Учетная запись" в строке меню и выберите "Применить" в раскрывающемся меню.

Введите код, указанный на обратной стороне подарочной карты, в разделе "Вы также можете ввести код вручную".

Нажмите "Применить" и следуйте инструкциям.

Примечание. Тот, который вы выберете для совершения необходимой покупки, будет автоматически списан с вашего баланса iTunes. Дополнительная сумма будет снята с зарегистрированной кредитной карты в вашем Apple ID.

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Шаг 1 Самое главное - принудительно установить программу на ваш ПК / Mac. После установки щелкните вкладку "Устранить все проблемы iTunes" на главном экране.

Шаг 2 - На следующем экране перейдите на вкладку "Восстановить iTunes", и программное обеспечение автоматически начнет устранение неполадок и обновление производительности iTunes. Теперь некоторые сбои будут устранены за доли секунды.

Заключение

Теперь, когда мы узнали, где разместить подарочную карту iTunes, пора принять ее в товарищи! Эти мини-подарочные карты достаточно незаметны, чтобы их можно было носить и преподносить в качестве подарка. Подарочная карта iTunes для вашего друга творит для него чудеса. Купить все, что хочешь! Это зависит от того, где вы его покупаете. Вы даже можете сэкономить дополнительные деньги, продавая подарочные карты iTunes, которые обычно доступны в некоторых магазинах. но также может быть очень полезен в других магазинах.