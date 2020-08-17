Отправлено Сегодня, 15:10

Смотреть сериал Очень странные дела бесплатно онлайн

1983 год. Небольшой по территории городок, расположенный на северной части страны, ничем не отличается от остальных подобных селений. Самое громкое дело, которое доводилось расследовать местным копам – вождение за рулем в нетрезвом состоянии. Шериф Джим Хоппер привык бездельничать, поэтому в свободное от работы время с удовольствием вместе с остальными коллегами распивает спиртное и наслаждается спокойствием. Кто бы мог подумать, что привычное спокойствие однажды покинет провинцию и заставит горожан ужаснуться.

Очередными выходными четверо школьников встречаются, чтобы поиграть в любимую игру. Увлеченные товарищи не замечают, как за окошком наступает ночь, поэтому друзья, не завершив начатое, должны попрощаться и разойтись по домам. На следующее утро приятели встречаются в школе, но Уилл на занятиях не появляется. Оказывается, мальчишка не дошел до дома, поэтому взволнованная мать незамедлительно отправляется в полицию. Начальник полиции изначально уверен, что ребенок из-за ссоры с родительницей отправился к отцу в город, но мужчина не подтверждает информации. Незамедлительно организовываются поиски волонтерами и добровольцами.

Майк, Лукас и Дастин решают самостоятельно устроить поиски товарища. Подростки знают примерный маршрут одноклассника. Заниматься важным делом герои решают после уроков. Однако, вместо пропавшего бесследно Уилла, компания обнаруживает странную, перепуганную девочку. Что-то подсказывает друзьям, что эта встреча не случайна и таинственная, неразговорчивая незнакомка имеет отношение к их товарищу. Чтобы окончательно в этом убедиться, ребята предлагают наголо побритой девчонке пройти с ними в безопасное место и рассказать о себе правду.

В это же время мать бесследно исчезнувшего, Джойс Байерс начинает в стене собственного дома слышать голос сына. Попытки второго отпрыска заставить мать прекратить сходить с ума не дают результатов. Горем убитая женщина полностью уверена в собственных домыслах, хотя ее видениям никто не доверяет.

Параллельно с поисками юного Байерса соседка Нэнси пытается выяснить местонахождение подруги Барбары. Девушки пришли вместе на вечеринку, но приятельница не пожелала оставаться в компании, где все находятся по парам. После этого дня дома она не появлялась, а машину нашли на одной из автостанций. Что-то подсказывает Нэнси, что участившиеся неприятные инциденты с пропажей людей – не случайность и за всем этим стоит нечто ужасное. Есть ли шанс отыскать местонахождение подростков? Какие еще испытания уготовлены жителям провинции?