Торговля на бирже Binance, прибыль 10-100% в месяц binancetrade.pro

Отправлено Сегодня, 09:58

Здравствуйте! Если ВЫ искали способ пассивного заработка, который будет выгоднее банковского депозита, то предлагаю рассмотреть торговлю на бирже Binance



Каким ботом торгуем? Бот называется RevenueBot, кто зарегистрирован не по моей ссылке, настройка и консультации будут стоить 60$. Моим рефералам бесплатно.



Сколько можно заработать?

На сегодняшний день прибыль выходит в районе 20-25% в месяц при безопасных настройках торговли. Доход разный на разных криптовалютных парах, но в среднем со всех пар на счет капает 10-30% чистой прибыли. Если выставить только самые выгодные пары на весь депозит, то можно заработать и 30%, и больше, но для стабильного дохода лучше весь депозит разбивать на разные пары. Нужно какое-то время, чтобы понять как работает система, а дальше сами будете разбираться, как повысить профит.



Если работать с кредитным плечом Binance Futures, то заработать можно и 200% в месяц, но депозит может попасть под ликвидацию при сильном падении.



Какие риски?

Если торговать без кредитного плеча, то у вас есть риск остаться в инвесторах, монета может упасть очень сильно и придется ждать пока цена не откатится назад хотя бы на 30% при падении в 60-70%, как было в марте этого года с биткоином и всеми альткоинами. При торговле с кредитным плечом есть риск слить весь депозит, но случится это только при большом падении, как в марте (если у вас конечно не стоит x20 кредитное плечо). Но и прибыль с кредитными средствами может достигать и 200% в месяц.



Я сторонник более безопасной торговли, по этому никому не советую рисковать кровными деньгами.



Почему Binance? Потому что комиссия там самая низкая, + при регистрации по реферальной ссылке вы получаете 10% скидку на комиссию. Так же для торговли до 2 BTC в сутки на бирже не требуется верификация аккаунта, но если вы хотите пополнять счет и выводить на банковскую карту то верификацию нужно пройти.



Не реф



Торговля будет работать через торговый бот, сам им пользуюсь больше полугода, никаких проблем нету, для работы нужно будет зарегистрироваться по ссылке, сделать кошельки, включить API и настроить конфигурацию. Дальше только проверять состояние бота, в случает необходимости добавлять понравившиеся монеты.



Большая просьба писать только по теме, инструкцию по регистрации и настройке вышлю, там ничего сложного. Прибыль можно выводить хоть каждый день, никаких ограничений нету. Также прикладываю скриншот с моего аккаунта, это прибыль за июль.







Кто заинтересован и готов протестировать все на маленьком депозите (достаточно 20-30$) - пишите в Telegram. Если нужны еще будут скриншоты или статистика по отдельным торговым парам - все скину при личном общении.



Канал - https://t.me/banantrade

Написать мне - https://t.me/adkins_fan

Сайт - https://binancetrade.pro/

ВК - https://vk.com/id420199127