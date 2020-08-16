Подними 5 000 рублей уже сегодня!

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Автор темы Tinoks, Вчера, 19:30

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#1 Tinoks

Tinoks

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Отправлено Вчера, 19:30

Здравствуйте ребята, играя на протяжении трёх месяцев на этом сайте, я нашел знатный баг, и прикол в том что он работает, и хорошо всегда у меня заходит, главное перестарайтесь, с его исполнением)
Сам баг
1) Перейти на сайт и входим через ВК
2) Баг имеется на минах, вам нужно выбрать 4 мины и минимальной ставкой словить поражение, после этого следует запомнить где были мины.
3) Потом просто поставить сумму побольше и пробить эти 4-ри клеточки, где были мины, и забрать себе деньги в карман.
4)  Играть следует 15 минут, потом делаем перерыв 2 часа, потом можно опять продолжать такую махинацию.
Скрины вывода :

 


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