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Смотреть сериал «Очень странные дела» бесплатно онлайн

Действие «Очень странные дела» происходят в деревенском городке Хокинс, штат Индиана, в середине 1980-х годов. Закрытая Национальная лаборатория Хокинса, по-видимому, выполняет научные исследования для Министерства энергетики США, но тайно проводят тесты паранормального и небесного, включая опыты на человеческих морских свинках. По совпадению, они сделали вход на замену измерения, «вверх ногами». Воздействие «Перевернутого» начинает влиять на бессознательных обитателей Хокинса катастрофическим образом… Когда мальчик исчезает, маленький городок раскрывает тайну, связанную с секретными экспериментами, ужасающими сверхъестественными силами и загадкой одной странной маленькой девочки. Актриса, сыгравшая роль девочки - Вайнона Райдер и главная роль парня досталась Дэвиду Харбора. Сериал носит приключенческий характер и принесет удовольствие каждому любителю данного жанра.