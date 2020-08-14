Отправлено Сегодня, 15:41

Пластическая хирургая в г. Казань – Майя Клиник

Эстетическая хирургия в основном посвящена исправлению недостатков, которые не угрожают собственному здоровью пациента. Чаще всего это ошибки, вызванные старением человеческого тела, например необычная пигментация, морщины на глазах и на лбу или постепенная потеря эластичности кожи. Помимо небольших амбулаторных услуг, мы также занимаемся более обширными услугами, которые требуют госпитализации. Помимо косметических модификаций бюста или лица, мы также занимаемся, например, липосакцией, лабиопластикой или популярными наполнителями морщин.

Пластическая хирургия - клиника Майя Клиник

• Выполняем все процедуры в области пластической хирургии.

• Высшая квалификация врачей с многолетним опытом работы в области пластической и эстетической хирургии на территории Российской Федерации и не только!

• Квалифицированный профессиональный персонал, говорящий на русском, татарском и башкирских языках!

• Клиника пластической хирургии Майя Клиник гарантирует абсолютную стерильность и безопасность благодаря одноцелевому использованию хирургических принадлежностей.

• Послеоперационный уход проходит в уютной домашней обстановке клиники пластической нашей хирургии.

• Очень выгодные цены на медицинские услуги в области пластической и эстетической хирургии.

Обзор предлагаемых нами процедур пластической хирургии

• Пластика век (блефаропластика) - решает проблему старения кожных структур вокруг глаз и представляет собой операцию, улучшающую эстетический вид и функцию глаза (например, тяжелые веки, отеки вокруг глаз или частое моргание).

• Лифтинг лица и шеи - относится к категории процедур, направленных на решение проблемы дряблой кожи и морщин лица и шеи. Эта операция омолаживает лицо на несколько лет.

• Ринопластика (коррекция носа - хирургия носа) - улучшает нежелательную форму носа, которая может быть врожденной или приобретенной после травмы.

• Пластика ушей (отопластика) - корректирует врожденные или приобретенные отклонения, в основном так называемые торчащие уши.

• Операция по увеличению губ - решает хирургические проблемы узкой верхней или нижней губы.

• Увеличение груди (увеличение) - это операция, которая решает проблему недоразвитой груди или потери молочной железы, например, после родов и последующего кормления грудью или после значительного похудания. Эта процедура очень эффективна. На своем рабочем месте мы предлагаем имплантаты, которые мы считаем лучшими в мире среди существующих продуктов этого типа.

• Увеличение груди (маммопластика) - это операция, которая проводится во время обвисания груди, а также когда мы хотим улучшить форму груди.

• Уменьшение груди (редукционная маммопластика) - выполняется на сильно развитой груди, что иногда может вызвать проблемы со здоровьем у пациентов.

• Удаление лишнего жира (липосакция) - это метод моделирования тела путем удаления лишнего жира с ягодиц, бедер, живота, подбородка и т. Д.

• Абдоминальная хирургия (адбоминопластика) - корректирует внешний вид живота, удаляя лишнюю кожу, жир и укрепляя брюшную стенку.

• Применение ботокса - может существенно разгладить или смягчить динамичные морщины и складки, придав лицу более молодой и свежий вид.

Мы предлагаем клиентам индивидуальный подход и высочайший уровень обслуживания. Мы востребованная конфиденциальная клиника – Майя Клиник. Благодаря качественному и доброжелательному персоналу вы будете в надежных руках. В нашей команде работают профессионалы с многолетним опытом работы в области пластической хирургии.