Заработать на букмекерских ставках без риска-вилки (АРБИТРАЖ)

Сколько нам денежек не дай-все равно будет мало!
И это нормально,когда каждый стремиться увеличить свой доход.
Но ..всему свое время.
Мы же не начинаем открывать кафе или кинотеатр ,в период пандемии,когда совсем неизвестны сроки ее окончания?
Вилки-это такой же Бизнес.Риски,налоги,ведение отчетности...
Но только ,если раньше заработок зависел от величины банка,то на данный момент это уже не играет решающей роли.
Хватит Лирики,к делу!
Сразу хотелось бы оговориться-Рубануть Много и безбоязненно сейчас Не получиться! Говорю не Я, говорит Статистика, а вот с ней ведь хрен поспоришь.
Есть конечно отчаянные храбрецы, которые берут жирные вилки, большими плечами, на определенных условно-безопасных БК, учитывая правильное распределение банка с зависанием на верифах, определенные виды спорта, но ... в БК не глупое СБ.
Темы прикрывают, кто умнее-успевают соскочить, те кто пожаднее-остаются, теряют часть прибыли или срабатывают в ноль,те кто жаден да еще и глуп-теряют заработанное плюс оставляют своё.
Но, по сути, для Умных и Не жадных все таки есть золотая середина.
Кто они,сколько зарабатывают, на каких БК, с каким Банком, в чем причина успешности? Обсудим.
Есть идея создать некое тесное сообщество по ставкам на спорт, чтобы помогать друг-другу, делится мыслями, вместе разбирать какие либо стратегии и улучшать их, чтобы в конечном итоге выйти на стаб. доход, вместе же реально намного лучше добиваться чего либо, а в ставках я вижу потенциал и по этому, у меня цель выйти на доход только со ставок. А в идеале придумать плюсовую стратегию.
В общем, кому интересно, пишите на электронную почту: vilki777@bk.ru
или телеграмм @vilki777
Сообщение отредактировал vilki777: Сегодня, 11:41