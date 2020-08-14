Заработать на букмекерских ставках без риска-вилки (АРБИТРАЖ)

Отправлено Сегодня, 11:40

Сколько нам денежек не дай-все равно будет мало!

И это нормально,когда каждый стремиться увеличить свой доход.

Но ..всему свое время.

Мы же не начинаем открывать кафе или кинотеатр ,в период пандемии,когда совсем неизвестны сроки ее окончания?

Вилки-это такой же Бизнес.Риски,налоги,ведение отчетности...

Но только ,если раньше заработок зависел от величины банка,то на данный момент это уже не играет решающей роли.

Хватит Лирики,к делу!



Сразу хотелось бы оговориться-Рубануть Много и безбоязненно сейчас Не получиться! Говорю не Я, говорит Статистика, а вот с ней ведь хрен поспоришь.

Есть конечно отчаянные храбрецы, которые берут жирные вилки, большими плечами, на определенных условно-безопасных БК, учитывая правильное распределение банка с зависанием на верифах, определенные виды спорта, но ... в БК не глупое СБ.

Темы прикрывают, кто умнее-успевают соскочить, те кто пожаднее-остаются, теряют часть прибыли или срабатывают в ноль,те кто жаден да еще и глуп-теряют заработанное плюс оставляют своё.

Но, по сути, для Умных и Не жадных все таки есть золотая середина.

Кто они,сколько зарабатывают, на каких БК, с каким Банком, в чем причина успешности? Обсудим.



Есть идея создать некое тесное сообщество по ставкам на спорт, чтобы помогать друг-другу, делится мыслями, вместе разбирать какие либо стратегии и улучшать их, чтобы в конечном итоге выйти на стаб. доход, вместе же реально намного лучше добиваться чего либо, а в ставках я вижу потенциал и по этому, у меня цель выйти на доход только со ставок. А в идеале придумать плюсовую стратегию.

В общем, кому интересно, пишите на электронную почту: vilki777@bk.ru

или телеграмм @vilki777

Сообщение отредактировал vilki777: Сегодня, 11:41