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Заработать на букмекерских ставках без риска-вилки (АРБИТРАЖ)

Автор темы vilki777, Сегодня, 11:40

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#1 vilki777

vilki777

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Отправлено Сегодня, 11:40

Сколько нам денежек не дай-все равно будет мало! 
И это нормально,когда каждый стремиться увеличить свой доход. 
Но ..всему свое время. 
Мы же не начинаем открывать кафе или кинотеатр ,в период пандемии,когда совсем неизвестны сроки ее окончания? 
Вилки-это такой же Бизнес.Риски,налоги,ведение отчетности... 
Но только ,если раньше заработок зависел от величины банка,то на данный момент это уже не играет решающей роли. 
Хватит Лирики,к делу! 

Сразу хотелось бы оговориться-Рубануть Много и безбоязненно сейчас Не получиться! Говорю не Я, говорит Статистика, а вот с ней ведь хрен поспоришь. 
Есть конечно отчаянные храбрецы, которые берут жирные вилки, большими плечами, на определенных условно-безопасных БК, учитывая правильное распределение банка с зависанием на верифах, определенные виды спорта, но ... в БК не глупое СБ. 
Темы прикрывают, кто умнее-успевают соскочить, те кто пожаднее-остаются, теряют часть прибыли или срабатывают в ноль,те кто жаден да еще и глуп-теряют заработанное плюс оставляют своё. 
Но, по сути, для Умных и Не жадных все таки есть золотая середина. 
Кто они,сколько зарабатывают, на каких БК, с каким Банком, в чем причина успешности? Обсудим.

Есть идея создать некое тесное сообщество по ставкам на спорт, чтобы помогать друг-другу, делится мыслями, вместе разбирать какие либо стратегии и улучшать их, чтобы в конечном итоге выйти на стаб. доход, вместе же реально намного лучше добиваться чего либо, а в ставках я вижу потенциал и по этому, у меня цель выйти на доход только со ставок. А в идеале придумать плюсовую стратегию.
В общем, кому интересно, пишите на электронную почту: vilki777@bk.ru
или телеграмм @vilki777


Сообщение отредактировал vilki777: Сегодня, 11:41

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