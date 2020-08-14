Заработок с Exchanger.ltd

Коротко об Exchanger.ltd
Сервис предназначен для быстрого и круглосуточного обмена.
Валюты доступные для обмена:
Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC)
Банки: Visa/MasterCard (RUB)
Платежные системы: Яндекс.Деньги (RUB), Perfect Money (USD), Payeer (RUB), AdvCash (RUB), Exmo (RUB).
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* Удобный способ пассивного заработка.
* Гибкие условия для постоянных клиентов
* Без посредников и скрытых комиссий
* Гарантия возврата средств, при технических сбоях
* Высокая анонимность и безопасность
* Наличие достаточных резервов по всем направлениям
Официальный сайт: https://exchanger.ltd/
Контакты:
Email: exchanger.supp@gmail.com
Telegram: @Exchanger_ltd
https://t.me/exchanger_ltd