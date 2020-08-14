Заработок с Exchanger.ltd

Отправлено Сегодня, 09:33

Коротко об Exchanger.ltd

Сервис предназначен для быстрого и круглосуточного обмена.



Валюты доступные для обмена:



Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC)

Банки: Visa/MasterCard (RUB)

Платежные системы: Яндекс.Деньги (RUB), Perfect Money (USD), Payeer (RUB), AdvCash (RUB), Exmo (RUB).



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Проходите регистрацию на https://exchanger.ltd/register/

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Начинаете активно рассказывать о возможностях Exchanger.ltd и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.



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Подробнее о партнерской программе:

https://exchanger.ltd/terms/



Почему Exchanger.ltd можно и нужно рекомендовать друзьям:

* Удобный способ пассивного заработка.

* Гибкие условия для постоянных клиентов

* Без посредников и скрытых комиссий

* Гарантия возврата средств, при технических сбоях

* Высокая анонимность и безопасность

* Наличие достаточных резервов по всем направлениям



Официальный сайт: https://exchanger.ltd/



Контакты:

Email: exchanger.supp@gmail.com

Telegram: @Exchanger_ltd

https://t.me/exchanger_ltd