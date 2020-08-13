Группа "ReminorBand" - музыка, графика, анимация...

Отправлено Вчера, 23:20

Друзья, сегодня мне хотелось бы сказать пару слов в поддержку очень (невероятно!!!) талантливых ребят, создающих необыкновенно крутую музыку и анимацию (но, увы, малознакомых широкой аудитории).

Речь о группе "Reminor" ("ReminorBand")...

Это – молодая альтернативная группа из Томска, самоопределяющая свой стиль как акустиккор, с упором на интересное и оригинальное звучание, осмысленные тексты и драйвовую подачу.

Дата рождения группы: 01.12.2009 г.

Суть названия – возвращение к некоему минорному, грустному настроению (не путать с депрессией и унынием). Чаще всего именно в таком состоянии человек анализирует, мыслит, понимает, а следовательно развивается...

Целью группы было создание нового и оригинального звучания, которое можно было бы охарактеризовать как «акустиккор» - исполнение тяжёлых гитарных риффов в подчеркнуто акустическом ключе. Задача до сих пор полностью не решена, поэтому ребята по-прежнему экспериментируют со звуком. В аранжировках ценится разнообразие: не уходить в авангард и в целом оставлять традиционную песенную форму...