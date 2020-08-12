Обналичить баланс мобильного (симки)

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Новичок
Отправлено Вчера, 07:41
Просто интерес, проверка надобности данной услуги.
Умею обналичить баланс вашей симки. Комиссия 8%.
Пример, в балансе 1000 руб. 920 руб вы сможете получить на киви
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