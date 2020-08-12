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Обналичить баланс мобильного (симки)

Автор темы vilki777, Вчера, 07:41

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#1 vilki777

vilki777

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 07:41

Просто интерес, проверка надобности данной услуги.

Умею обналичить баланс вашей симки. Комиссия 8%.

Пример, в балансе 1000 руб. 920 руб вы сможете получить на киви


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