Контент менеджер в интернет проект

Отправлено Сегодня, 09:29

Проекту Skidkin.com.ua нужен ответственный контент-менеджер.

Skidkin.com.ua — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций украинских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.

Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества украинских интернет-магазинов.

Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.

Ваши обязанности:

- Добавление скидок на сайт;

- Редактирование и корректировка существующих скидок;

- Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина, https://skidkin.com.ua/shop/watsons_ua/ );

- Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;

- Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.

- Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;

Требования к кандидату:

- Знание HTML и CSS;

- Высокий уровень владения ПК;

- Грамотная устная и письменная речь;

- Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.

Мы предлагаем:

- Понятные и четко поставленные задачи;

- Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;

- Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;

- Все преимущества удаленной работы.

Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.

Присылайте резюме на почту skidkin.com.ua-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.