Контент менеджер в интернет проект

Проекту Skidkin.com.ua нужен ответственный контент-менеджер.
Skidkin.com.ua — купонный сайт, с большой базой промокодов, скидок и акций украинских и зарубежных интернет-магазинов. Мы сотрудничаем с крупными интернет-магазинами и несколькими Cashback сервисами.
Ставим перед собой задачу обеспечить наибольший выбор скидок среди наибольшего количества украинских интернет-магазинов.
Сейчас приняли решение повысить актуальность и количество скидок и промокодов в базе, поэтому ищем человека, который сможет взять на себя ряд задач для выполнения этой миссии.
Ваши обязанности:
- Добавление скидок на сайт;
- Редактирование и корректировка существующих скидок;
- Добавление новых и редактирование существующих интернет-магазинов (пример страницы магазина, https://skidkin.com.ua/shop/watsons_ua/ );
- Проверка корректности работы промокодов в интернет-магазинах;
- Работа по публикации контента на дополнительных площадках компании – социальные сети, форумы.
- Постановка задач и контроль работы подрядчиков по созданию и публикации контента;
Требования к кандидату:
- Знание HTML и CSS;
- Высокий уровень владения ПК;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Опыт работы контент-менеджером будет плюсом.
Мы предлагаем:
- Понятные и четко поставленные задачи;
- Заработную плату, зависящую от объема выполненной работы;
- Своевременную оплату труда за каждое выполненное задание;
- Все преимущества удаленной работы.
Организация собеседования происходит после рассмотрения Вашего резюме.
Присылайте резюме на почту skidkin.com.ua-hr@yandex.ru с темой «Кандидат на должность Контент менеджер». Напишите пару слов о себе в сопроводительном письме.