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Перевести деньги заключенному в СИЗО

Автор темы Raizin, Сегодня, 06:08

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#1 Raizin

Raizin

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Отправлено Сегодня, 06:08

Каким методом максимально быстро перевести деньги заключенному в СИЗО? В понедельник деньги уже должны быть у получателя. Находимся в разных городах, поэтому ехать туда просьба не предлагать. 
На ответах.меил.ру предложили перевести деньги заключенному в СИЗО через специальные сервисы типа https://zonadengi.ru/sizo/ , какой из них лучше выбрать? Вы каким пользовались и как быстро дошел перевод?


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