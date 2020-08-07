Каким методом максимально быстро перевести деньги заключенному в СИЗО? В понедельник деньги уже должны быть у получателя. Находимся в разных городах, поэтому ехать туда просьба не предлагать.
На ответах.меил.ру предложили перевести деньги заключенному в СИЗО через специальные сервисы типа https://zonadengi.ru/sizo/ , какой из них лучше выбрать? Вы каким пользовались и как быстро дошел перевод?
Перевести деньги заключенному в СИЗО
Автор темы Raizin, Сегодня, 06:08
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 06:08
Каким методом максимально быстро перевести деньги заключенному в СИЗО? В понедельник деньги уже должны быть у получателя. Находимся в разных городах, поэтому ехать туда просьба не предлагать.
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