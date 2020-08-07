CpaToday - девственные ГЕО и секретные продукты с ROI от 400%

Отправлено Сегодня, 03:30

Партнерская программа https://cpatoday.biz/ предлагает уникальные решения под ваш трафик в самых вкусных вертикалях: Гемблинг, Беттинг и Бинарки.



Хватит толкаться локтями с коллегами по цеху в отжатых офферах по СНГ и Европе!



Мы предлагаем свежие ГЕО с чистой базой «голодных» игроков, которые жаждут слить бабла на Азарте и помочь тебе заработать на новенький Порше))





Помнишь, как лился Гемблинг в 2015 на РФ?



Эти эмоции от кнопки «Бабло» невозможно забыть - запускай траф на наши эксклюзивы и получай экстра-профит в странах с низкой конкуренцией и дешевым CPM!





ЧТО ВАЖНО CpaToday - это партнерка от арбитражников для арбитражников!



Мы сами льем траф со всех возможных источников с 2008 года и знаем, что нужно вебам для уверенной и НАДЕЖНОЙ работы.



Фаундеры и менеджмент регулярно светятся в топах разных ПП по всем вертикалям - мы затащили массу конкурсов от ТОП-реклов, поэтому у нас оооочень тесный контакт с продуктами, которые мы представляем



Вот так сходу палить всю контору мы не будем, но кто в курсе - тот в курсе))





Немного заезженных текстов:



Конечно же у нас тоже есть личные менеджеры, поддержка вебов 24/7 и все необходимые инструменты: подробная статистика, постбеки и прочий маст-хев набор.





Почему с нами НАДЕЖНО?



Наш BL давно перевалил за 1000+ и уверенно «посинел» лет 5 назад - у нас есть деньги хоть на случай возведения национальных фаерволлов, хоть апокалипсиса, хоть рубля по 200))



Мы гарантируем стабильные выплаты



- Раз в неделю, как часики

- ДОСРОЧКИ (по запросу, хоть каждый день)

- Если ты новичок и оборотки не хватает – мы поможем, но об этом чуть позже





ПРИЛКИ Н-Н-Н-НАДО?



Выдаем iOS и Google play приложения нашим вебам просто так, забудь про аренду!



-Агрессивный игровой дизайн (хороший CR в инсталл)

- Пуши локализованы, протестированы и летят на автопилоте (мощный догон)

- Оптимизация под события (лей тех, кто депает)

- Диплинки и прозрачная стата (трафик без потерь)





ПРОМОМАТЕРИАЛЫ



Мы понимаем как важен высокий CTR на любом источнике, поэтому наша команда дизайнеров и видео-монтажеров постоянно работает над годными креативами.



Мы занимаемся аналитикой хайповых спортивных событий и отслеживаем яркие инфоповоды, которые помогут тебе быстро запустить рекламную кампанию, даже без опыта в беттинге.



Ну а если ты хочешь снять пушечное видео для топового Каппера или разорителя Казино, который нашел уязвимость в системе – мы подскажем какие крео лучше сконвертят и покажем успешные примеры из собственной практики.



Завязывай тырить отжатые крео из спай-тулзов, работай со свежаком!





СХЕМНЫЙ ТРАФИК



Знаешь что такое «схемы», понимаешь как нужно выстраивать воронку в телеге и прогревать игроков? Тогда – велкам!



Мы даже подскажем тебе как лучше вести ЛС и поможем усовершенствовать скрипты.







Что ждет тебя у нас в ближайшие пару недель?



Запуск Магазина, где ты сможешь за бонусные баллы срубить приятные призы:



- Гаджеты (телефоны, ноутбуки, консоли)

- Именной люксовый Кальянчик

- Премиальный алкоголь

- Путевку к морю и многое другое!





ПАЛЕВО ТЕМ!



Прямо сейчас мы отжимаем приятный профит с одного секретного ГЕО, причем делаем это весьма креативно.



НО! Мы делаем это не только чтобы срубить бабла на новый Кадиллак, а еще и для того, чтобы научить тебя делать так же!



Очень скоро мы запустим свой Блог и YouTube-канал, в которых будем делиться самыми горячими кейсами собственного производства, с пылу с жару – налетай!





И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!



- Повышаем ставки после теста (мгновенный фидбек от рекла по выделенной линии)

- Переведи траф с другой ПП и получи бонус (подробности у личного менеджера)





НУ И НА СЛАДКОЕ)



Мы по себе знаем как молодым вебам тяжело стартовать!



Вот ты нашел офигенную связку - она дает на твоем крео и сорсе ROI 100500 и ты не можешь поверить тому, что видишь в стате.



Конечно же, ты заказываешь выплату и как следует её обмываешь с красотками или просто совершаешь давно желанную покупку, чтобы порадовать себя любимого)



И что в итоге? Оборотки нет или она минимальна и приходится начинать все сначала…



Но мы то знаем, что ты подаешь надежды залететь в топ Топов



Покажи, что ты достоин и мы тебя поддержим в самый нужный момент.



МЫ – КРЕДИТУЕМ (без справок, поручителей и процентов)





А еще, у нас нет конкурентов! Мы себя воспринимаем как часть CPA-экосистемы и дружим с другими ПП, поэтому мы открыты к любым коллабам и совместным проектам.



Если наш подход тебе близок – залетай в нашу душевную компанию https://cpatoday.biz/ и убедись в том, что у нас особенный подход к вебмастерам!





Делай деньги на CPA СЕГОДНЯ!



P.S. а если вдруг ты Девушка-вебмастер, зарегалась у нас и льешь трафик, мы тобой особенно гордимся и хотим сделать комплимент!



Напиши своему менеджеру - шампусик просто так, чтобы тебе было приятно)