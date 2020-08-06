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Профессиональный софт для флуда мобильных/стационарных телефонов

Автор темы siptraid, Вчера, 10:47

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#1 siptraid

siptraid

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Отправлено Вчера, 10:47

Профессиональный софт для флуда мобильных/стационарных телефонов.
SIPflooder - флудит через sip операторов, многопоточный, многоканальный.
SIPflooder.proxy - каждый звонок можно пустить через новый прокси.
GSMflooder - флудит через gsm модемы, кол-во потоков не ограничено.
SIPautoinformer - автоинформатор через sip, звонит на указанные номера.
GSM рассылка смс - массовая рассылка смс по списку, через gsm модем.
В комплекте присутствуют мануалы по настройкам. Цена за сборку 3000р.

БОНУС
В мануалы добавлены 2 новых метода флуда.
Оба метода позволяют флудить разными открытыми номерами.

Первый связан с джсм, но позволяет флудить абсолютно разными номерами, используя минимум модемов. 
Второй к софту вообще отношения не имеет, но тоже эффективен.
Работают только по СНГ. 

Связь: телеграм @floodsoft
Гарант приветствуется. За отзывами по контактам.

Мы снова в деле!!!
Профессиональный флуд телефонов, в любой точке мира!
Непрерывный цикл дозвона на телефон жертвы.
Заинтересованы в долговременном сотрудничестве, в обмен на скидки.
Работаем не потоками, а на совесть! 
Минимальный заказ 1 сутки, максимальный не ограничен.
Россия - 1500 за сутки.
СНГ - 2000 сутки.
Остальные страны - 3000 сутки.
Гарант приветствуется, но за ваш счет!

Актуальная информация всегда в последнем сообщении!!

 


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