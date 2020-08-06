Отправлено Вчера, 10:47

Профессиональный софт для флуда мобильных/стационарных телефонов.

SIPflooder - флудит через sip операторов, многопоточный, многоканальный.

SIPflooder.proxy - каждый звонок можно пустить через новый прокси.

GSMflooder - флудит через gsm модемы, кол-во потоков не ограничено.

SIPautoinformer - автоинформатор через sip, звонит на указанные номера.

GSM рассылка смс - массовая рассылка смс по списку, через gsm модем.

В комплекте присутствуют мануалы по настройкам. Цена за сборку 3000р.



БОНУС

В мануалы добавлены 2 новых метода флуда.

Оба метода позволяют флудить разными открытыми номерами.



Первый связан с джсм, но позволяет флудить абсолютно разными номерами, используя минимум модемов.

Второй к софту вообще отношения не имеет, но тоже эффективен.

Работают только по СНГ.



Связь: телеграм @floodsoft

Гарант приветствуется. За отзывами по контактам.



Мы снова в деле!!!

Профессиональный флуд телефонов, в любой точке мира!

Непрерывный цикл дозвона на телефон жертвы.

Заинтересованы в долговременном сотрудничестве, в обмен на скидки.

Работаем не потоками, а на совесть!

Минимальный заказ 1 сутки, максимальный не ограничен.

Россия - 1500 за сутки.

СНГ - 2000 сутки.

Остальные страны - 3000 сутки.

Гарант приветствуется, но за ваш счет!



Актуальная информация всегда в последнем сообщении!!