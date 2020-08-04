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Ритуальные услуги

Автор темы frol5721, Сегодня, 05:50

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В теме одно сообщение

#1 frol5721

frol5721

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:50

Где можно заказать похороны. Решили сами но очень уж хлопотно. Говорят есть фирмы.


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#2 sasha102911

sasha102911

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:58

Многие заказывают похоронные услуги в системе Ritual.ru . Мы также заказывали в представительстве этой фирмы в Нижнем Новгороде https://nn.ritual.ru/ . И нисколько не пожалели. Сделали они все профессионально и не дорого: договорились о месте на кладбище, копка могилы, транспорт, оформление всех документов, захоронение. Мы благодарны фирме. 

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