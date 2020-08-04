Где можно заказать похороны. Решили сами но очень уж хлопотно. Говорят есть фирмы.
Ритуальные услуги
Автор темы frol5721, Сегодня, 05:50
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 05:58
Многие заказывают похоронные услуги в системе Ritual.ru . Мы также заказывали в представительстве этой фирмы в Нижнем Новгороде https://nn.ritual.ru/ . И нисколько не пожалели. Сделали они все профессионально и не дорого: договорились о месте на кладбище, копка могилы, транспорт, оформление всех документов, захоронение. Мы благодарны фирме.
- 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей