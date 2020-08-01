Верстка сайтов

Отправлено Сегодня, 12:30

Доброго времени суток!

Предлагаю вашему вниманию свои услуги по верстке и дизайну веб сайтов.

Верстка :

Главной от 15 $

остальных от 10 $

LP ( Landing Pages ) от 10 $



Возможен дизайн :

Главной от 30 $

дополнительных от 10 $

LP ( Landing Pages ) от 20 $



E-mail: Akirani@gmail.com



Если нужны примеры работ, то вот последний сданный проект - https://koroleva.vip/category/rus/msk/

К роботе отношусь ответственно , не пропадаю и не кидаю. Всегда на связи , в зависимости от человеческого фактора .

Буду рад сотрудничеству!