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Верстка сайтов

Автор темы KaliraRen, Сегодня, 12:30

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#1 KaliraRen

KaliraRen

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Отправлено Сегодня, 12:30

Доброго времени суток!
Предлагаю вашему вниманию свои услуги по верстке и дизайну веб сайтов.
Верстка :
Главной от 15 $
остальных от 10 $
LP ( Landing Pages ) от 10 $
 

Возможен дизайн :
Главной от 30 $
дополнительных от 10 $
LP ( Landing Pages ) от 20 $
 

E-mail: Akirani@gmail.com
 

Если нужны примеры работ, то вот последний сданный проект - https://koroleva.vip/category/rus/msk/

К роботе отношусь ответственно , не пропадаю и не кидаю. Всегда на связи , в зависимости от человеческого фактора .
Буду рад сотрудничеству!

 

 

 


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