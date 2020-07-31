Продадим ЛИДЫ за 33-83 рубля для вашего бизнеса! С юридическим договор

Уникальный сервис для определения контактов посетителей вашего сайта,
которые не оставили заявку!
Настраиваем время посещения, отсекаем случайных посетителей на 10 секунд!
Если клиент не взял телефон - он для вас бесплатен!
Если сказал «мне это не интересно» - он для вас бесплатен!
Презентация
https://drive.google...h8sQphhGV3/view
Менеджеры сидят без достаточной загрузки?
Вы хотите быстро увеличить результаты на 30-50%
Вы давно ищите новые инструменты, которые могут быстро увеличить ваши продажи?
Получаете прирост к продажам на 20-30% сразу!
Система начинает определять посетителей буквально в день установки продукта. Это значит, что уже завтра вы сможете получать больше лидов, а значит и больше сделок!
Гарантия достижения результата
Фиксируем результаты в договоре и работаем до тех пор, пока результат не будет достигнут
Программный комплекс WantResult
ПК WantResult - запатентованное программное обеспечение, которое определяет контактные данные посетителей вашего сайта (даже тех, кто на сайт зашел, но так и не оставил заявку)
Теперь на каждого посетителя вы получаете полноценное «Досье», которое смогут использовать ваши специалисты отдела продаж, совершая теплые звонки по таким клиентам
Свидетельство о патенте доступно по ссылке:
посмотреть свидетельство
Аккредитация в Министерстве связи за подписью заместителя министра
https://drive.google...iew?usp=sharing
Мы - официальный зарегистрированный оператор баз данных в Роскомнадзоре
https://pd.rkn.gov.r...id=77-17-005658
Работаем с 2012
85 сотрудников команда головного офиса в Москве
12,000 компаний стали нашими клиентами
130 представительств по России и СНГ
Наши клиенты:
Это не просто логотипы на сайте.
Вы можете сами проверить что они используют нашу технологию!
Кейсы
по результатам технологии
https://disk.yandex..../kQQP67REEhesww
Хронология нашего сотрудничества с ВТБ:
https://www.vtb.ru/o...leratora-banka/
https://www.vtb.ru/o...p-akseleratora/
https://www.rvc.ru/p...iew/rvk/146546/
О нас на РБК (крупнейшее бизнес-сми) - https://www.rbc.ru/o...a7947dc0fc13939
Презентация сервиса в Олимпийском на форуме “Трансформация” https://www.youtube....h?v=eQBjgcpSGj0
Написать в вацап и узнать все подробности технологии прямо сейчас
https://vk.cc/axA72O
Тел. +79178091117
Сайт https://want-result.co
Телеграм @Anton_Filippov