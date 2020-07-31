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Продадим ЛИДЫ за 33-83 рубля для вашего бизнеса! С юридическим договор

Автор темы WantResult13, Сегодня, 12:39

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#1 WantResult13

WantResult13

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 12:39

Уникальный сервис для определения контактов посетителей вашего сайта,
которые не оставили заявку!

Настраиваем время посещения, отсекаем случайных посетителей на 10 секунд!
Если клиент не взял телефон - он для вас бесплатен!
Если сказал «мне это не интересно» - он для вас бесплатен!

Презентация
https://drive.google...h8sQphhGV3/view

problems.jpg

Менеджеры сидят без достаточной загрузки?
Вы хотите быстро увеличить результаты на 30-50%
Вы давно ищите новые инструменты, которые могут быстро увеличить ваши продажи?

Получаете прирост к продажам на 20-30% сразу!
Система начинает определять посетителей буквально в день установки продукта. Это значит, что уже завтра вы сможете получать больше лидов, а значит и больше сделок!

Гарантия достижения результата
Фиксируем результаты в договоре и работаем до тех пор, пока результат не будет достигнут


Программный комплекс WantResult
ПК WantResult - запатентованное программное обеспечение, которое определяет контактные данные посетителей вашего сайта (даже тех, кто на сайт зашел, но так и не оставил заявку)

Теперь на каждого посетителя вы получаете полноценное «Досье», которое смогут использовать ваши специалисты отдела продаж, совершая теплые звонки по таким клиентам
Свидетельство о патенте доступно по ссылке:
посмотреть свидетельство

Аккредитация в Министерстве связи за подписью заместителя министра
https://drive.google...iew?usp=sharing

Мы - официальный зарегистрированный оператор баз данных в Роскомнадзоре
https://pd.rkn.gov.r...id=77-17-005658
 

Работаем с 2012
85 сотрудников команда головного офиса в Москве
12,000 компаний стали нашими клиентами
130 представительств по России и СНГ


Наши клиенты:

klienty.jpg

Это не просто логотипы на сайте.
Вы можете сами проверить что они используют нашу технологию!


Кейсы
по результатам технологии
https://disk.yandex..../kQQP67REEhesww

Хронология нашего сотрудничества с ВТБ:
https://www.vtb.ru/o...leratora-banka/
https://www.vtb.ru/o...p-akseleratora/
https://www.rvc.ru/p...iew/rvk/146546/

О нас на РБК (крупнейшее бизнес-сми) - https://www.rbc.ru/o...a7947dc0fc13939

Презентация сервиса в Олимпийском на форуме “Трансформация” https://www.youtube....h?v=eQBjgcpSGj0


Написать в вацап и узнать все подробности технологии прямо сейчас
https://vk.cc/axA72O

Тел. +79178091117
Сайт https://want-result.co
Телеграм @Anton_Filippov

 


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