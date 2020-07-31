Продадим ЛИДЫ за 33-83 рубля для вашего бизнеса! С юридическим договор

Отправлено Сегодня, 12:39

Уникальный сервис для определения контактов посетителей вашего сайта,

которые не оставили заявку!



Настраиваем время посещения, отсекаем случайных посетителей на 10 секунд!

Если клиент не взял телефон - он для вас бесплатен!

Если сказал «мне это не интересно» - он для вас бесплатен!



Презентация

https://drive.google...h8sQphhGV3/view







Менеджеры сидят без достаточной загрузки?

Вы хотите быстро увеличить результаты на 30-50%

Вы давно ищите новые инструменты, которые могут быстро увеличить ваши продажи?



Получаете прирост к продажам на 20-30% сразу!

Система начинает определять посетителей буквально в день установки продукта. Это значит, что уже завтра вы сможете получать больше лидов, а значит и больше сделок!



Гарантия достижения результата

Фиксируем результаты в договоре и работаем до тех пор, пока результат не будет достигнут





Программный комплекс WantResult

ПК WantResult - запатентованное программное обеспечение, которое определяет контактные данные посетителей вашего сайта (даже тех, кто на сайт зашел, но так и не оставил заявку)



Теперь на каждого посетителя вы получаете полноценное «Досье», которое смогут использовать ваши специалисты отдела продаж, совершая теплые звонки по таким клиентам

Свидетельство о патенте доступно по ссылке:

посмотреть свидетельство



Аккредитация в Министерстве связи за подписью заместителя министра

https://drive.google...iew?usp=sharing



Мы - официальный зарегистрированный оператор баз данных в Роскомнадзоре

https://pd.rkn.gov.r...id=77-17-005658





Работаем с 2012

85 сотрудников команда головного офиса в Москве

12,000 компаний стали нашими клиентами

130 представительств по России и СНГ





Наши клиенты:







Это не просто логотипы на сайте.

Вы можете сами проверить что они используют нашу технологию!





Кейсы

по результатам технологии

https://disk.yandex..../kQQP67REEhesww



Хронология нашего сотрудничества с ВТБ:

https://www.vtb.ru/o...leratora-banka/

https://www.vtb.ru/o...p-akseleratora/

https://www.rvc.ru/p...iew/rvk/146546/



О нас на РБК (крупнейшее бизнес-сми) - https://www.rbc.ru/o...a7947dc0fc13939



Презентация сервиса в Олимпийском на форуме “Трансформация” https://www.youtube....h?v=eQBjgcpSGj0





Написать в вацап и узнать все подробности технологии прямо сейчас

https://vk.cc/axA72O



Тел. +79178091117

Сайт https://want-result.co

Телеграм @Anton_Filippov