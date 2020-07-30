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Как заработать на иностранных лотереях с thelotter-affiliates

Автор темы thelotter affiliates, Сегодня, 11:09

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#1 thelotter affiliates

thelotter affiliates

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Отправлено Сегодня, 11:09

Здравствуйте форумчане!

Наш бренд -  международный лотерейный сервис работающий с 2002 года
С помощью нашего сайты у людей есть возможность купить лотерейный билет не выходя из дома в любой точке мира. Наш сотрудник сходит в отделение продажи билетов, купит его и отсканирует. Клиентам останется только ждать розыгрыша счастливого билетика! И да - наши клиенты срывали джекпоты! Кстати, наша компания имеет лицензию Мальты на проведение игорной деятельности.

На нашем сайте представлено более 50 лотерей мира. Среди них самые знаменитые лотереи США и Европы. Сайт  переведен и работает на более 10 языках мира и не представит трудности для покупки, что очень хорошо сказывается на CR продаж.

А теперь немного по нашей партнерской программе.

TheLotter-affiliates предлагает вебмастерам работать по следующим схемам выплат.

Revshare. Стартуем с 15% пожизненно со всех депозитов. (платим % со всего депозита, а не с прибыли, что немаловажно)
- CPA
- Hybrid

Мы принимает более 100+ гео.

Выплаты производим раз в месяц в системы : PayPal, Webmoney, Neteller, Moneybookers , Bank/Wire transfer, Перевод на банковскую карту.
У нас в системе можно найти множество промо инструментов, таких как:
-  смартлинки
- гео таргетированные баннера
- игровые виджеты
- API
- postback
- RSS

Все вопросы можно задавать сюда

телеграм канал https://t.me/thelotteraffs

Телеграм саппорт: https://telegram.me/lotteryhawk
Скайп: live:.cid.ab43c1fa6e74440e
https://www.facebook...otterAffiliates

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