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SMS-MAN.RU - новый сервис для приёма СМС

Автор темы 4appi, Сегодня, 05:12

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#1 4appi

4appi

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Отправлено Сегодня, 05:12

Наш сервис SMS-MAN.RU предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.
 
В сервисе присутствует API, есть 2 варианта API:
1) аналог sms-activate;
2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.
 
Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть СНГ и Европа, но в меньших количествах.
 
Цены на популярные сервисы:
 
- Viber от 6₽
- Вконтакте от 7₽
- Kakaotalk от 3₽
- Whatsapp от 6₽
- Naver от 3₽
- OLX от 9₽
- Instagram от 4₽
 
Доступные способы пополнения:
- Яндекс Деньги
- QIWI
- PAYEER (большой выбор способов оплаты)
- CoinBase
- AdwCash
 
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Преимущества сервиса SMS-MAN.RU :
- Многофункциональный API
- Новый удобный и практичный дизайн
- Реферальная система от 3% до 5%
- Наличие номеров OLX
- Моментальная, круглосуточная работа Тех. Поддержки.
 
Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat
Ссылка на сервис: https://sms-man.ru

Сообщение отредактировал 4appi: Сегодня, 05:13

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