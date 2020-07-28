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Telegram услуги (рассылка , инвайтинг)

Автор темы Tgmaster, Вчера, 19:17

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#1 Tgmaster

Tgmaster

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Обычный

Отправлено Вчера, 19:17

Рассылка в личные сообщения
(бесплатно подберем тематические телеграм-чаты для парсинга аудитории, соберем целевую и активную аудиторию,  рандомизируем текст; бесплатно сделаем прокладки и ссылки во избежании бана канала/чата/аккаунта).

Цена - от 1.5 руб. за одно сообщение (стоимость зависит от объема).

                                    

Рассылка сообщений в телеграм-чаты:
(бесплатно предоставим список тематических чатов для рассылки,  рандомизируем текст;
бесплатно сделаем прокладки и ссылки во избежании бана канала/чата/аккаунта).

Цена - от 5 руб. за одно сообщение (стоимость зависит от объема).

Инвайтинг в группу:
(бесплатно подберем тематические телеграм-чаты для парсинга аудитории, бесплатно соберем целевую и активную аудиторию;  при необходимости продадим не дорого отлежанный чат для инвайта, поможем в оформлении и дизайне, поможем советами во избежании бана чата).

Цена - от 2 руб. за один инвайт (стоимость зависит от объема).

                                          

Для связи со мной:

Telegram - @Tegmaster



 

 


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