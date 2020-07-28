Telegram услуги (рассылка , инвайтинг)

Отправлено Вчера, 19:17

Рассылка в личные сообщения

(бесплатно подберем тематические телеграм-чаты для парсинга аудитории, соберем целевую и активную аудиторию, рандомизируем текст; бесплатно сделаем прокладки и ссылки во избежании бана канала/чата/аккаунта).



Цена - от 1.5 руб. за одно сообщение (стоимость зависит от объема).

Рассылка сообщений в телеграм-чаты:

(бесплатно предоставим список тематических чатов для рассылки, рандомизируем текст;

бесплатно сделаем прокладки и ссылки во избежании бана канала/чата/аккаунта).



Цена - от 5 руб. за одно сообщение (стоимость зависит от объема).

Инвайтинг в группу:

(бесплатно подберем тематические телеграм-чаты для парсинга аудитории, бесплатно соберем целевую и активную аудиторию; при необходимости продадим не дорого отлежанный чат для инвайта, поможем в оформлении и дизайне, поможем советами во избежании бана чата).



Цена - от 2 руб. за один инвайт (стоимость зависит от объема).

Для связи со мной:

Telegram - @Tegmaster