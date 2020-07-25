Заработай на яндекс такси, при этом самому водить не нужно

Отправлено Сегодня, 15:46

Империя такси, работаем с 2011 года.

Для нас репутация – это самое важное, поэтому мы работает открыто и честно.

С начала 2020 года запустили расширенную реферальную программу.

Условия для Агентов.

Парк Империя Такси предоставляет расширенную реферальную программу по подключению водителей к агрегаторам такси.(Ситимобил,Яндекс,Гет).

У нас работает 3х линейная система вознаграждений. Подключив одного водителя(первая линия), вы начнете зарабатывать ежедневно 0,6% от суммы его грязного дохода.

Если ваш водитель пригласит друга и подключит его по своей реферальной ссылке , то вы начнете ежедневно зарабатывать 0.3% от суммы дохода данного водителя( вторая линия).

От личных подключений водителей второй линии вы будите зарабатывать 0,1% от суммы их дохода(третья линия).

Так же вы будите получать бонус в размере 200руб каждый раз, когда доход вашего водителя первой линии будет достигать 100000руб,200000руб и тд. до бесконечности.

Рассмотрим пример:

Вы подключили всего лишь 10 водителей в первую линию, каждый из них в день зарабатывает 5000р грязного дохода.

10х5000=50000(суммарный доход ваших водителей первой линии в день)-0,6%=300р (в день).

Далее 10 водителей пригласили по 10 друзей и так же каждый из них зарабатывает 5000 грязными ежедневно. 10х10=100(водителей)х5000руб=500000(суммарный доход ваших водителей второй линии)-0,3%=1500р (в день).

Так же водители второй линии пригласили по 10 друзей и подключили их по своей реферальной ссылке. 100х10=1000(водителей)х5000(грязный доход)=5000000(суммарный грязный доход водителей первой линии)-0,1%=5000руб(ваш доход в день)

Таким образом в данном примере с водителей всех трех линий вы можете постоянно зарабатывать 6800 каждый день(300+1500+5000=6800), а это 204 000 рублей в месяц.

Для подключения водителя от вас требуется просто ему рассказать об условиях нашего парка, скинуть ему реферальную ссылку на автоматическое подключение, все остальное сделает техническая поддержка.

Остались вопросы? Звоните мне +7(968)629-20-34 Егор, или пишите в вотсап (с 10:00 до 23:00 по Мск).