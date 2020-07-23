Коммерческие Сайты И Интернет-магазины По Вашей Цене!

Отправлено Сегодня, 17:24

Предлагаю создание коммерческих сайтов, лендингов и интернет-магазинов по ВАШЕЙ цене!

Что потребуется:

1. ТехЗадание, что требуется сделать.

2. Примеры сайтов, которые нравятся.

3. Если возьмусь за работу, оплачиваете символические 500 руб, чтобы избежать недобросовестных заказчиков.

4. После получения готового проекта, указываете ошибки для оперативного устранения.

5. После утверждения проекта, оцениваете работу и сами решаете сколько доплачивать.

6. Делитесь отзывом

Что получаете:

Современный и продающий сайт

Адаптивную верстку

Слайдеры с интересными эффектами

Анимационные плашки с услугами/категориями товаров

Блоки доверия (преимущества, сертификаты, отзывы, команда, примеры работ и многое другое, в зависимости от темы)

Подробнее расскажу и покажу при личном общении.

Примеры работ высылаю при обращении.

Обращаться:

Телеграм: @Web_Sniper

Скайп: live:.cid.52cfe48189cb77d0

ICQ: @Web_Sniper

Делаю практически без предоплаты и на выгодных условиях, отзывы можно посмотреть на форуме маулталк: maultalk.com/topic220140.html