ExpertOption Partner - 80% Revshare

Отправлено Сегодня, 13:56

У партнерской программы ExpertOption стартовал новый лимитированный оффер!

Все партнеры, которые зарегистрируются до конца Июля, будут получать 80% от прибыли брокера за привлеченных трейдеров в течение месяца.

Что мне нужно сделать для участия?

Зарегистрироваться в партнерской программе брокера до конца Июля по этой ссылке: https://partner.expe...om/?wm=partners

https://partner.expe...om/?wm=partners Написать в саппорт сообщение: Хочу 80% Revshare (Контакты будут ниже)

Начать продвигать торговую платформу ExpertOption

Про торговую платформу ExpertOption:

ExpertOption - лидер в индустрии онлайн-торговли. Нам доверяют более 30,000,000 клиентов.

Минимальный депозит - $10

Минимальная сумма сделки - $1

Депозиты и выводы через основные международные и местные платежные системы.

Возможность торговать в местной валюте.

Поддержка пользователей 24/7 на 15 языках.

Бесплатный пополняемый демо-счет на $10,000.

Мы предлагаем два варианта сотрудничества на выбор:

Revenue Share: от 50% до 80% от прибыли брокера пожизненно включая ребиллы.

CPA: до $1000 за каждый первый депозит.

Про партнерскую программу ExpertOption Partner:

ExpertOption Partner - единственная партнерская программа с таким оффером.

Стандартные условия работы с нами так же превосходят конкурентов (50-80% Revshare / До $1000 CPA).

Лучшая конверсия из регистрации / установки в депозит.

Долгая продолжительность торговли трейдеров (12 месяцев в среднем).

Пожизненная комиссия с трейдеров и партнеров.

Прозрачная и настраиваемая статистика.

Персональный менеджер.

Большой выбор промо инструментов.

Выплаты два раза в месяц или по запросу от $500.

Выводы осуществляются через: Wire Transfer, PayPal, Webmoney, Skrill, Neteller, QIWI, Yandex Money, EO.Finance, Perfect Money, AdvCash, Capitalist, Union Pay, Fasa Pay.

Контакты:

Почта: partner@expertoption.com

Телеграмм: @EO_Support, @Anna_EOFinance

Скайп: partner.expertoption