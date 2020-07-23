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ExpertOption Partner - 80% Revshare

Автор темы ExpertOption, Сегодня, 13:56

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#1 ExpertOption

ExpertOption

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Отправлено Сегодня, 13:56

У партнерской программы ExpertOption стартовал новый лимитированный оффер!

 

Все партнеры, которые зарегистрируются до конца Июля, будут получать 80% от прибыли брокера за привлеченных трейдеров в течение месяца.

 

Что мне нужно сделать для участия? 

 

  • Зарегистрироваться в партнерской программе брокера до конца Июля по этой ссылке: https://partner.expe...om/?wm=partners
  • Написать в саппорт сообщение: Хочу 80% Revshare (Контакты будут ниже)
  • Начать продвигать торговую платформу ExpertOption

 

Про торговую платформу ExpertOption:

 

ExpertOption - лидер в индустрии онлайн-торговли. Нам доверяют более 30,000,000 клиентов. 

  • Минимальный депозит - $10

  • Минимальная сумма сделки - $1

  • Депозиты и выводы через основные международные и местные платежные системы.

  • Возможность торговать в местной валюте.

  • Поддержка пользователей 24/7 на 15 языках.

  • Бесплатный пополняемый демо-счет на $10,000.

 

Мы предлагаем два варианта сотрудничества на выбор:

 

  • Revenue Share: от 50% до 80% от прибыли брокера пожизненно включая ребиллы.

  • CPA: до $1000 за каждый первый депозит.

 

Про партнерскую программу ExpertOption Partner:

 

  • ExpertOption Partner - единственная партнерская программа с таким оффером.

  • Стандартные условия работы с нами так же превосходят конкурентов (50-80% Revshare / До $1000 CPA).

  • Лучшая конверсия из регистрации / установки в депозит.

  • Долгая продолжительность торговли трейдеров (12 месяцев в среднем).

  • Пожизненная комиссия с трейдеров и партнеров.

  • Прозрачная и настраиваемая статистика.

  • Персональный менеджер.

  • Большой выбор промо инструментов.

  • Выплаты два раза в месяц или по запросу от $500. 

  • Выводы осуществляются через: Wire Transfer, PayPal, Webmoney, Skrill, Neteller, QIWI, Yandex Money, EO.Finance, Perfect Money, AdvCash, Capitalist, Union Pay, Fasa Pay.  

 

Контакты:

 

Почта: partner@expertoption.com

Телеграмм: @EO_Support, @Anna_EOFinance

Скайп: partner.expertoption

 

 


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