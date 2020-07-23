Партнерская программа ePochta – доход от лучшего ПО для Email маркетин

Отправлено Сегодня, 10:02

Партнерская программа ePochta — это пожизненные комиссии от продажи качественного и востребованного продукта.

Наши клиенты не уходят. После 19 лет опыта разработки программ и сервиса для профессионального email маркетинга мы можем смело заявить, что угодим даже самому вредному из них.

Сильный бренд — гарантия высокого ROI. Выбирайте удобный для вас вариант сотрудничества и присоединяйтесь к ePochta прямо сейчас.

Рекламируйте программы ePochta и наслаждайтесь "пожизненным" доходом и 30% комиссией с каждой покупки. Став партнером ePochta вы получаете:

Сопровождение персонального менеджера;

До 5% комиссии от продаж привлеченных партнеров;

Высокую комиссию от всех последующих покупок и обновлений своего клиента;

Доступ в Личный Кабинет для аналитики кликов и продаж по партнерской ссылке;

Промо-материалы для размещения на сайтах (по желанию).

Мы позаботились о том, чтобы в любое время вы могли контролировать свои заказы и ежемесячные выплаты.

Приводите к нам клиентов ─ все остальное мы берем на себя.