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Партнерская программа ePochta – доход от лучшего ПО для Email маркетин

Автор темы KatyaAtom, Сегодня, 10:02

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#1 KatyaAtom

KatyaAtom

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Отправлено Сегодня, 10:02

Партнерская программа ePochta — это пожизненные комиссии от продажи качественного и востребованного продукта.
 
Наши клиенты не уходят. После 19 лет опыта разработки программ и сервиса для профессионального email маркетинга мы можем смело заявить, что угодим даже самому вредному из них.
 
Сильный бренд — гарантия высокого ROI. Выбирайте удобный для вас вариант сотрудничества и присоединяйтесь к ePochta прямо сейчас.
 
Рекламируйте программы ePochta и наслаждайтесь "пожизненным" доходом и 30% комиссией с каждой покупки. Став партнером ePochta вы получаете:
Сопровождение персонального менеджера;
До 5% комиссии от продаж привлеченных партнеров;
Высокую комиссию от всех последующих покупок и обновлений своего клиента;
Доступ в Личный Кабинет для аналитики кликов и продаж по партнерской ссылке;
Промо-материалы для размещения на сайтах (по желанию).
 
Мы позаботились о том, чтобы в любое время вы могли контролировать свои заказы и ежемесячные выплаты.
 
Приводите к нам клиентов ─ все остальное мы берем на себя.
 
Присоединяйтесь к Партнерской программе ePochta  :thumbsup:

 


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