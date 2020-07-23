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Продвижение и поддержка сайтов - Гарантия по договору! Доступные цены!

Автор темы WEBSCHOOL1, Сегодня, 09:10

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#1 WEBSCHOOL1

WEBSCHOOL1

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:10


Здравствуйте!
 
Меня зовут Михаил, я фрилансер, 10+ лет работаю в сфере веб маркетинга.
 
Занимаюсь:
  • Контекстной рекламой в Яндексе и Гугле
  • SEO, в том числе SEO с гарантией
  • SMM комплексно, под ключ
  • Создание сайтов с нуля под ключ
  • Поддержка и сопровождение, комплексно
     
 
Моя уникальность:
  • Гарантирую продвижение Вашего сайта по договору (ИП), либо возврат средств
  • Стоимость продвижения зависит от тематики, начинается с 8000 руб\мес (при официальном оформлении)
  • Подробные ежемесячные отчеты
  • Скорость решения задач - максимум 1 рабочий день
  • Дружеский подход, гибкость в работе
 
Базовый аудит Вашего сайта и прогноз возможностей продвижения предоставляю бесплатно (после созвона)
 
 
Контакты и портфолио - https://f-michael.com/
 
Для вопросов и заявок:
Скайп:     li-studio
E-mail:     me@f-michail.ru
WA/Telegram:  +7 771 173 8888

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