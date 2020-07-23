Продвижение и поддержка сайтов - Гарантия по договору! Доступные цены!

Здравствуйте!
Меня зовут Михаил, я фрилансер, 10+ лет работаю в сфере веб маркетинга.
Занимаюсь:
Моя уникальность:
Базовый аудит Вашего сайта и прогноз возможностей продвижения предоставляю бесплатно (после созвона)
Контакты и портфолио - https://f-michael.com/
Для вопросов и заявок:
Скайп: li-studio
E-mail: me@f-michail.ru
WA/Telegram: +7 771 173 8888
Меня зовут Михаил, я фрилансер, 10+ лет работаю в сфере веб маркетинга.
Занимаюсь:
- Контекстной рекламой в Яндексе и Гугле
- SEO, в том числе SEO с гарантией
- SMM комплексно, под ключ
- Создание сайтов с нуля под ключ
- Поддержка и сопровождение, комплексно
Моя уникальность:
- Гарантирую продвижение Вашего сайта по договору (ИП), либо возврат средств
- Стоимость продвижения зависит от тематики, начинается с 8000 руб\мес (при официальном оформлении)
- Подробные ежемесячные отчеты
- Скорость решения задач - максимум 1 рабочий день
- Дружеский подход, гибкость в работе
Базовый аудит Вашего сайта и прогноз возможностей продвижения предоставляю бесплатно (после созвона)
Контакты и портфолио - https://f-michael.com/
Для вопросов и заявок:
Скайп: li-studio
E-mail: me@f-michail.ru
WA/Telegram: +7 771 173 8888