Продажа и разработка онлайн казино

Отправлено Сегодня, 10:53

Продаем платформу онлайн казино. Есть несколько вариантов дизайна, готовый функционал, подключено много провайдеров слотов, платежные системы... Также можем добавить новый функционал под заказ. + вместе с платформой даем мерчант. Прием из всех стран, кроме США и ЮК.



Платежные системы: кроме основного мерчанта есть интеграция с piastrix, payop, freekassa, yandex, qiwi, erc-20 через метамаск - (можем подключить любой другой).



Слоты: более 4000 слотов. (20% реплика 80% оригинал)



Провайдеры:

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Amatic

Betsolutions

Yggdrasil

Pragmatic Play (slots+live dealers)

BGAMING

Casino Technology (CT Gaming)

Igrosoft

Tom Horn

Nolimit City

Vivogaming

Platipus

Endorphina

Betsoft

Quickspin

Playson

Booongo

Blueprint

DLV_Games

Spinmatic

Imagina

Betradar virtual sports

Golden Race

Betgames.TV

XPG

Thunderkick

Charismatic

Netgame

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Функционал: Турниры, система бонусов, джекпоты, настройки игр, антифрод система, внутренний баланс, промокоды, cashback, система рассылок, боты...



Шаблоны 1 в 1: frankcasino, deluxevulkan, mrbit - (сделаем новый шаблон под заказ).



Все работает в автоматическом режиме, кроме выплат, этим занимается менеджер или администратор сайта.

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Цена: 3 тыс $



Уникальный дизайн на ваш вкус: + 1 тыс $ к цене.



Срок: до 7 дней - (установка, настройка, подключение платежных систем, оптмизация, обучения... ).

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Демо версия по запросу.

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Подключим все сервисы, оптимизируем, отправим видео инструкцию по админке, расскажем об основных принципах и подходах к продвижению... Сделаем под ключ.

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Работаем через Гарант-Сервис!



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По поводу поддержки, есть первого уровня ТП 15 человек 24/7



Мы берем на себя полностью все заботы: чат, касса, техническое обслуживание, сис админ, все заботы по взаимодействию с хостинг-провайдером, с провайдерами игр, обеспечиваем работоспособность сайта, оптимизация текста и изображений перед размещением на сайте…



Работаем 24 часа.

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Продвижение:

1. Разработка бонусной программы (регистрация, бездеп, программа лояльности, кешбэк, фриспины...)

2. КМС - создаем несколько сайтов с полезной информацией для игроков.

3. Email-маркетинг

4. Запуск партнерской системы

5. Социальные сети: создание страниц, написание постов, создание видеоконтента, поддержка по чату + рассылка по базам.

6. Регистрация казино во всех популярных форумах + постоянная поддержка.

7. Запуск обзоров казино на наших сайтах.

8. Стриминг

9. Аналитика

У нас огромная база реальных игроков.

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Гарантия полной окупаемости уже за 3-6 месяцев работы.



Цены - ЛС

По всем вопросам обращайтесь в телеграмм @furorlive