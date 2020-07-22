Продажа и разработка онлайн казино

Продаем платформу онлайн казино. Есть несколько вариантов дизайна, готовый функционал, подключено много провайдеров слотов, платежные системы... Также можем добавить новый функционал под заказ. + вместе с платформой даем мерчант. Прием из всех стран, кроме США и ЮК.
Платежные системы: кроме основного мерчанта есть интеграция с piastrix, payop, freekassa, yandex, qiwi, erc-20 через метамаск - (можем подключить любой другой).
Слоты: более 4000 слотов. (20% реплика 80% оригинал)
Провайдеры:
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Amatic
Betsolutions
Yggdrasil
Pragmatic Play (slots+live dealers)
BGAMING
Casino Technology (CT Gaming)
Igrosoft
Tom Horn
Nolimit City
Vivogaming
Platipus
Endorphina
Betsoft
Quickspin
Playson
Booongo
Blueprint
DLV_Games
Spinmatic
Imagina
Betradar virtual sports
Golden Race
Betgames.TV
XPG
Thunderkick
Charismatic
Netgame
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Функционал: Турниры, система бонусов, джекпоты, настройки игр, антифрод система, внутренний баланс, промокоды, cashback, система рассылок, боты...
Шаблоны 1 в 1: frankcasino, deluxevulkan, mrbit - (сделаем новый шаблон под заказ).
Все работает в автоматическом режиме, кроме выплат, этим занимается менеджер или администратор сайта.
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Цена: 3 тыс $
Уникальный дизайн на ваш вкус: + 1 тыс $ к цене.
Срок: до 7 дней - (установка, настройка, подключение платежных систем, оптмизация, обучения... ).
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Демо версия по запросу.
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Подключим все сервисы, оптимизируем, отправим видео инструкцию по админке, расскажем об основных принципах и подходах к продвижению... Сделаем под ключ.
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Работаем через Гарант-Сервис!
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По поводу поддержки, есть первого уровня ТП 15 человек 24/7
Мы берем на себя полностью все заботы: чат, касса, техническое обслуживание, сис админ, все заботы по взаимодействию с хостинг-провайдером, с провайдерами игр, обеспечиваем работоспособность сайта, оптимизация текста и изображений перед размещением на сайте…
Работаем 24 часа.
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Продвижение:
1. Разработка бонусной программы (регистрация, бездеп, программа лояльности, кешбэк, фриспины...)
2. КМС - создаем несколько сайтов с полезной информацией для игроков.
3. Email-маркетинг
4. Запуск партнерской системы
5. Социальные сети: создание страниц, написание постов, создание видеоконтента, поддержка по чату + рассылка по базам.
6. Регистрация казино во всех популярных форумах + постоянная поддержка.
7. Запуск обзоров казино на наших сайтах.
8. Стриминг
9. Аналитика
У нас огромная база реальных игроков.
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Гарантия полной окупаемости уже за 3-6 месяцев работы.
Цены - ЛС
По всем вопросам обращайтесь в телеграмм @furorlive