Ищем Android разработчика!

Команда в поисках разработчиков приложений для android (в приоритете), ios, которые имеют опыт работы в создании приложений для слива трафика через WebView. (Гемблинг тематика)
Нужно разрабатывать приложения на android/ios с элементарной логикой. В приложении будет открываться *анимация (заглушка) А при определенных параметрах юзера будет открываться сайт со встроенном браузере. (фильтр по гео, устройству, версии андроид, юзерагенту, языку устройства и пр.)
Краткое ТЗ приложения:
1. Интеграция SDK и обработка диплинков;
2. Реализовать работу клоаки;
3. Пуш уведомления файрбейс.
4. Поддержка ориентации экрана с сохранением состояния;
5. Сохранение cookies;
6. Обработка всплывающих окон;
7. Остальное обсуждаемо при общении
Заглушка:
Простенькая игра, детали:
Запускается приложение.
Отправляется запрос на сервер, на сервере и в зависимости от ответа мы определяем показывать заглушку или открыть какой-то url в вебвью.
Если необходимо открыть заглушку, просто запускается приложение-заглушка ( без доп запросов, оно изначально портировано в код ), если показать сайт - открывается урл в инаппбраузере.
Функционал браузера:
отображать только содержимое сайта без всего лишнего (поисковой строки вверху и прочего) во весь экран, единственная фишка менять ориентацию сайта при смене положения телефона.
Функционал заглушки:
Имитация работы казино, слоты, игровые аппараты, етс
Контакты для связи:
Telegram: @belkalinux
Email: belkatraff@gmail.com
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