Ищем Android разработчика!

Отправлено Сегодня, 11:14

Команда в поисках разработчиков приложений для android (в приоритете), ios, которые имеют опыт работы в создании приложений для слива трафика через WebView. (Гемблинг тематика)

Нужно разрабатывать приложения на android/ios с элементарной логикой. В приложении будет открываться *анимация (заглушка) А при определенных параметрах юзера будет открываться сайт со встроенном браузере. (фильтр по гео, устройству, версии андроид, юзерагенту, языку устройства и пр.)

Краткое ТЗ приложения:

1. Интеграция SDK и обработка диплинков;

2. Реализовать работу клоаки;

3. Пуш уведомления файрбейс.

4. Поддержка ориентации экрана с сохранением состояния;

5. Сохранение cookies;

6. Обработка всплывающих окон;

7. Остальное обсуждаемо при общении

Заглушка:

Простенькая игра, детали:

Запускается приложение.

Отправляется запрос на сервер, на сервере и в зависимости от ответа мы определяем показывать заглушку или открыть какой-то url в вебвью.

Если необходимо открыть заглушку, просто запускается приложение-заглушка ( без доп запросов, оно изначально портировано в код ), если показать сайт - открывается урл в инаппбраузере.

Функционал браузера:

отображать только содержимое сайта без всего лишнего (поисковой строки вверху и прочего) во весь экран, единственная фишка менять ориентацию сайта при смене положения телефона.

Функционал заглушки:

Имитация работы казино, слоты, игровые аппараты, етс

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Telegram: @belkalinux

Email: belkatraff@gmail.com

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