Перейти к содержимому

Фотография

Ищем Android разработчика!

Автор темы BelkaTM, Сегодня, 11:14

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 BelkaTM

BelkaTM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:14

Команда в поисках разработчиков приложений для android (в приоритете), ios, которые имеют опыт работы в создании приложений для слива трафика через WebView. (Гемблинг тематика)
 
Нужно разрабатывать приложения на android/ios с элементарной логикой. В приложении будет открываться *анимация (заглушка) А при определенных параметрах юзера будет открываться сайт со встроенном браузере. (фильтр по гео, устройству, версии андроид, юзерагенту, языку устройства и пр.)
 
Краткое ТЗ приложения:
 
1. Интеграция SDK и обработка диплинков;
2. Реализовать работу клоаки;
3. Пуш уведомления файрбейс.
4. Поддержка ориентации экрана с сохранением состояния;
5. Сохранение cookies;
6. Обработка всплывающих окон;
7. Остальное обсуждаемо при общении
 
Заглушка:
Простенькая игра, детали:
 
Запускается приложение.
Отправляется запрос на сервер, на сервере и в зависимости от ответа мы определяем показывать заглушку или открыть какой-то url в вебвью.
Если необходимо открыть заглушку, просто запускается приложение-заглушка ( без доп запросов, оно изначально портировано в код ), если показать сайт - открывается урл в инаппбраузере.
 
 
Функционал браузера:
 
отображать только содержимое сайта без всего лишнего (поисковой строки вверху и прочего) во весь экран, единственная фишка менять ориентацию сайта при смене положения телефона.
 
 
Функционал заглушки:
 
Имитация работы казино, слоты, игровые аппараты, етс
 
 
Контакты для связи:
Telegram: @belkalinux
Email: belkatraff@gmail.com
 
Готовы купить готовые приложения, которые вы обновите под нас.
Так же купим ваши аккаунты разработчиков в плеймаркете.
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (1), Ahrefs (2)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума