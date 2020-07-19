FinFile - новые возможности для монетизации Ваших файлов!

Отправлено Сегодня, 16:42

Всем привет!

Представляю вашему вниманию новый ФО - FinFile



Не буду расписывать возможности движка, вы и так всё прекрасно знаете.

Скажу только, что это наш не первый ФО, здесь существенно сделан упор на стабильность, ширину каналов, и самое главное - ВЫСОКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ МАСТЕРАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ САЙТОВ!



Итак, это:



- 60% с инкама продаж (за вычетом всех комиссий биллингов, естественно)

- 50% с инкама ребиллов (только карты, за вычетом всех комиссий, ествественно)

- 5% с реферальских заработков - это невысокий процент, но нам тоже надо хоть что-то

- 20% со всех доменных продаж пожизненно!!!





Доменные считаем обычным привычным для данного движка способом. Кто не маскирует ссылки всякими сторонними фичами - тот получает доменные.



Кстати, у нас уже встроен маскировщик и дополнительный домен, поэтому абузерам придется попотеть, чтобы прислать нам правильные ссылки.



Сейчас из платежек только карты и крипта , но в скором времени добавим и другие способы оплаты. Так что конверт планируется высокий.



Еще, важное:



У нас появилась новая крутая фича - продажа файлов поштучно, т.е. можно ставить любую цену на отдельно взятый файл. Если у Вас есть действительно ценные файлы, которые стоят дороже примака - продавайте их по своей цене



Нельзя постить: CP, Zoo, Terror, Real Rape. Остальное хоть до отвала.

Файлы хранятся: 60 и 120 дней соответственно. Хотите хранить дольше - пишите, обсудим. вплоть до пожизненного хранения

Место: даем по-умолчению 500 Gb каждому. Надо больше - пишите на help(собака)finfile.me.

Абузы: Да, мы поддерживаем DMCA и GDPR, но только и только при весомых доказательствах владения контентом и начинаем рассматривать абузы в отведенные на эту процедуру сроки. Копии файлов и повторный постинг не запрещены.

Выплаты: раз в неделю или по запросу на WMZ и Bitcoin. Минималка $5.



Партнерка открыта для всех - Just Register HERE!!!



По всем вопросам обращайтесь:

Почта: admin@finfile.me

icq: @filexmaster

telegram: @filexmaster



Всем успехов и нам с вами всем хорошего старта, объемных заработков и сытых семей!