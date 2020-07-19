Перейти к содержимому

Фотография

FinFile - новые возможности для монетизации Ваших файлов!

Автор темы FileXmaster, Сегодня, 16:42

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 FileXmaster

FileXmaster

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 16:42

Всем привет!
Представляю вашему вниманию новый ФО - FinFile

Не буду расписывать возможности движка, вы и так всё прекрасно знаете.
Скажу только, что это наш не первый ФО, здесь существенно сделан упор на стабильность, ширину каналов, и самое главное - ВЫСОКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ МАСТЕРАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ САЙТОВ!

Итак, это:

- 60% с инкама продаж (за вычетом всех комиссий биллингов, естественно)
- 50% с инкама ребиллов (только карты, за вычетом всех комиссий, ествественно)
- 5% с реферальских заработков - это невысокий процент, но нам тоже надо хоть что-то
- 20% со всех доменных продаж пожизненно!!!


Доменные считаем обычным привычным для данного движка способом. Кто не маскирует ссылки всякими сторонними фичами - тот получает доменные.

Кстати, у нас уже встроен маскировщик и дополнительный домен, поэтому абузерам придется попотеть, чтобы прислать нам правильные ссылки.

Сейчас из платежек только карты и крипта , но в скором времени добавим и другие способы оплаты. Так что конверт планируется высокий.

Еще, важное:

У нас появилась новая крутая фича - продажа файлов поштучно, т.е. можно ставить любую цену на отдельно взятый файл. Если у Вас есть действительно ценные файлы, которые стоят дороже примака - продавайте их по своей цене

Нельзя постить: CP, Zoo, Terror, Real Rape. Остальное хоть до отвала.
Файлы хранятся: 60 и 120 дней соответственно. Хотите хранить дольше - пишите, обсудим. вплоть до пожизненного хранения
Место: даем по-умолчению 500 Gb каждому. Надо больше - пишите на help(собака)finfile.me.
Абузы: Да, мы поддерживаем DMCA и GDPR, но только и только при весомых доказательствах владения контентом и начинаем рассматривать абузы в отведенные на эту процедуру сроки. Копии файлов и повторный постинг не запрещены.
Выплаты: раз в неделю или по запросу на WMZ и Bitcoin. Минималка $5.

Партнерка открыта для всех - Just Register HERE!!!

По всем вопросам обращайтесь:
Почта: admin@finfile.me
icq: @filexmaster
telegram: @filexmaster

Всем успехов и нам с вами всем хорошего старта, объемных заработков и сытых семей!

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 10

0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (6)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума