FinFile - новые возможности для монетизации Ваших файлов!

Всем привет!
Представляю вашему вниманию новый ФО - FinFile
Не буду расписывать возможности движка, вы и так всё прекрасно знаете.
Скажу только, что это наш не первый ФО, здесь существенно сделан упор на стабильность, ширину каналов, и самое главное - ВЫСОКИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ МАСТЕРАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ САЙТОВ!
Итак, это:
- 60% с инкама продаж (за вычетом всех комиссий биллингов, естественно)
- 50% с инкама ребиллов (только карты, за вычетом всех комиссий, ествественно)
- 5% с реферальских заработков - это невысокий процент, но нам тоже надо хоть что-то
- 20% со всех доменных продаж пожизненно!!!
Доменные считаем обычным привычным для данного движка способом. Кто не маскирует ссылки всякими сторонними фичами - тот получает доменные.
Кстати, у нас уже встроен маскировщик и дополнительный домен, поэтому абузерам придется попотеть, чтобы прислать нам правильные ссылки.
Сейчас из платежек только карты и крипта , но в скором времени добавим и другие способы оплаты. Так что конверт планируется высокий.
Еще, важное:
У нас появилась новая крутая фича - продажа файлов поштучно, т.е. можно ставить любую цену на отдельно взятый файл. Если у Вас есть действительно ценные файлы, которые стоят дороже примака - продавайте их по своей цене
Нельзя постить: CP, Zoo, Terror, Real Rape. Остальное хоть до отвала.
Файлы хранятся: 60 и 120 дней соответственно. Хотите хранить дольше - пишите, обсудим. вплоть до пожизненного хранения
Место: даем по-умолчению 500 Gb каждому. Надо больше - пишите на help(собака)finfile.me.
Абузы: Да, мы поддерживаем DMCA и GDPR, но только и только при весомых доказательствах владения контентом и начинаем рассматривать абузы в отведенные на эту процедуру сроки. Копии файлов и повторный постинг не запрещены.
Выплаты: раз в неделю или по запросу на WMZ и Bitcoin. Минималка $5.
Партнерка открыта для всех - Just Register HERE!!!
По всем вопросам обращайтесь:
Почта: admin@finfile.me
icq: @filexmaster
telegram: @filexmaster
Всем успехов и нам с вами всем хорошего старта, объемных заработков и сытых семей!