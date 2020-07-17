PapaKarlo – специализируется на финансовых, гемблинг предложениях

CPA-сеть PapaKarlo – партнерская программа специализирующаяся на финансовых предложенях Украины, а также имеющая широкий ассортимент в Гемблинг нише. С ними сотрудничают более 30 топовых МФО Украины. У партнерки есть свой продукт-витрина (для веб-мастеров) и контроль качества трафика. PapaKarlo знает, как устроены рекламодатели и вебмастера изнутри, и поэтому предлагает обоим то, что им нужно.
Преимущества партнерки Papa Karlo:
- Соблазнительная бонусная линейка для веб-мастеров.
- Гарантированные выплаты веб-мастерам.
- Возможность получать оплату хоть каждый день.
- Каждому веб-мастеру они подберут наиболее конвертящие офферы с учетом целевой аудитории.
- Постоянная техническая поддержка и консультации.
- Актуальная и свежая информация об изменениях в офферах.
- Вывод средств: карта, ФОП, офшор USD, EUR, оншор, WMZ, epayments, наличные.
- Отсутствие комиссий за вывод средств.
- Предоставление витрины кредитов.
- Собственные брокерские продукты без комиссии для клиента.
- Системы авторанжирования офферов по кликам и показам.
- Двусторонний API.
- Trafficback и Smartlink.
Контакты:
info@papakarlo.com
+38 (095) 16-180-62
Менеджер:
email: yura.papakarlo@gmail.com
telegram: @yuraaa11