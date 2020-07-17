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PapaKarlo – специализируется на финансовых, гемблинг предложениях

Автор темы Papakarlo, Сегодня, 14:53

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#1 Papakarlo

Papakarlo

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Отправлено Сегодня, 14:53

CPA-сеть PapaKarlo – партнерская программа специализирующаяся на финансовых предложенях Украины, а также имеющая широкий ассортимент в Гемблинг нише. С ними сотрудничают более 30 топовых МФО Украины. У партнерки есть свой продукт-витрина (для веб-мастеров) и контроль качества трафика. PapaKarlo знает, как устроены рекламодатели и вебмастера изнутри, и поэтому предлагает обоим то, что им нужно.

Преимущества партнерки Papa Karlo:

- Соблазнительная бонусная линейка для веб-мастеров.

- Гарантированные выплаты веб-мастерам.

- Возможность получать оплату хоть каждый день.

- Каждому веб-мастеру они подберут наиболее конвертящие офферы с учетом целевой аудитории.

- Постоянная техническая поддержка и консультации.

- Актуальная и свежая информация об изменениях в офферах.

- Вывод средств: карта, ФОП, офшор USD, EUR, оншор, WMZ, epayments, наличные.

- Отсутствие комиссий за вывод средств.

- Предоставление витрины кредитов.

- Собственные брокерские продукты без комиссии для клиента.

- Системы авторанжирования офферов по кликам и показам.

- Двусторонний API.

- Trafficback и Smartlink.

Контакты:
info@papakarlo.com
+38 (095) 16-180-62

Менеджер:
email: yura.papakarlo@gmail.com
telegram: @yuraaa11

 


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