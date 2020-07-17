PapaKarlo – специализируется на финансовых, гемблинг предложениях

Отправлено Сегодня, 14:53

CPA-сеть PapaKarlo – партнерская программа специализирующаяся на финансовых предложенях Украины, а также имеющая широкий ассортимент в Гемблинг нише. С ними сотрудничают более 30 топовых МФО Украины. У партнерки есть свой продукт-витрина (для веб-мастеров) и контроль качества трафика. PapaKarlo знает, как устроены рекламодатели и вебмастера изнутри, и поэтому предлагает обоим то, что им нужно.



Преимущества партнерки Papa Karlo:



- Соблазнительная бонусная линейка для веб-мастеров.



- Гарантированные выплаты веб-мастерам.



- Возможность получать оплату хоть каждый день.



- Каждому веб-мастеру они подберут наиболее конвертящие офферы с учетом целевой аудитории.



- Постоянная техническая поддержка и консультации.



- Актуальная и свежая информация об изменениях в офферах.



- Вывод средств: карта, ФОП, офшор USD, EUR, оншор, WMZ, epayments, наличные.



- Отсутствие комиссий за вывод средств.



- Предоставление витрины кредитов.



- Собственные брокерские продукты без комиссии для клиента.



- Системы авторанжирования офферов по кликам и показам.



- Двусторонний API.



- Trafficback и Smartlink.



Контакты:

info@papakarlo.com

+38 (095) 16-180-62



Менеджер:

email: yura.papakarlo@gmail.com

telegram: @yuraaa11