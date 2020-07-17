Магазин аккаунтов высокого качества! Самые дешевые цены на рынке

Отправлено Сегодня, 12:16

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Дарим скидочный купон на все товары -10% 7020ugGAzFFTQJw

Что нужно знать о нас?

Для нас главное оставить довольным покупателя, мы ценим каждого, кто не только купил а даже посетил наш магазин.

Мы даем вам гарантию, что каждая ваша покупка - будет приятным процессом.

Мы не позволяем себе понижать качество продаваемых аккаунтов, либо игнорировать наших покупателей, не выдавая замену, в случае невалидного аккаунта.

За год работы магазина, мы не получили ни одного отрицательного отзыва от покупателей.

Любой конфликт мы закрываем в пользу покупателя.

У нас вы всегда найдете то что вам нужно.

Мы гарантируем!

Аккаунты продаются исключительно в одни руки.

Замену невалидных аккаунтов, если вы напишите в течении 10 минут после покупки.

Все аккаунты на 100% активы.

Высокое качество аккаунтов, лучшее в данный момент на рынке.

Возврат средств, если аккаунты были выкуплены быстрее вас.

Наши контакты:

По всем вопросам пишите в Telegram @andystark

У нас вы можете купить:

Промокоды, Аккаунты VPN, Аккаунты Mail, Аккаунты Skype, Аккаунты Youtube, Аккаунты Gmail, Аккаунты Yandex, Аккаунты Avito, Аккаунты Юла, Купоны разных сервисов, Proxy, Аккаунты ОК, Аккаунты Telegram, Аккаунты OLX, Аккаунты Facebook, Аккаунты Twitter, Аккаунты Instagram, Аккаунты VK.