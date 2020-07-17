GoldPartners — предлагаем ревшару 60%

Отправлено Сегодня, 08:37

Всем привет!

Предлагаем ознакомиться с нашей партнёркой, надеемся, на взаимовыгодное сотрудничество.

Коротко о том, что мы предлагаем.

Продвижение казино Кракен у которого есть ряд преимуществ, которые позволят конвертить ваш трафик:

Большой выбор слотов (более 1600) от известных провайдеров Постоянные раздачи бонусов (при этом большинство из них с пополнением. Акции, турниры, всё, чтобы удержать клиентов. Наличие игр с "живыми" дилерами и TVBet Быстрые выплаты (в том числе и автоматические выплаты до 5000 рублей в сутки) Качественная поддержка и отсутствие каких либо проблем с верификацией, отказом в выплатах и прочего.

Что же касается условий для партнёров:

Выплаты 1 и 15 числа Ревшара 60% Детальная статистика по клиентам и источникам, откуда они привлечены. Быстрая помощь в решении проблем в чате: https://t.me/joincha...GvMHDFTDsdU-3Sg

Будем рады ответить на любые ваши вопросы. Регистрация: https://goldpartners.club/