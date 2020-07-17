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GoldPartners — предлагаем ревшару 60%

Автор темы AndreyKovtnev, Сегодня, 08:37

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#1 AndreyKovtnev

AndreyKovtnev

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Отправлено Сегодня, 08:37

Всем привет!
Предлагаем ознакомиться с нашей партнёркой, надеемся, на взаимовыгодное сотрудничество.
Коротко о том, что мы предлагаем.
Продвижение казино Кракен у которого есть ряд преимуществ, которые позволят конвертить ваш трафик:

  1. Большой выбор слотов (более 1600) от известных провайдеров
  2. Постоянные раздачи бонусов (при этом большинство из них с пополнением. Акции, турниры, всё, чтобы удержать клиентов.
  3. Наличие игр с "живыми" дилерами и TVBet
  4. Быстрые выплаты (в том числе и автоматические выплаты до 5000 рублей в сутки)
  5. Качественная поддержка и отсутствие каких либо проблем с верификацией, отказом в выплатах и прочего.

Что же касается условий для партнёров:

  1. Выплаты 1 и 15 числа
  2. Ревшара 60%
  3. Детальная статистика по клиентам и источникам, откуда они привлечены.
  4. Быстрая помощь в решении проблем в чате: https://t.me/joincha...GvMHDFTDsdU-3Sg

Будем рады ответить на любые ваши вопросы. Регистрация: https://goldpartners.club/

 


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