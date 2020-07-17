GoldPartners — предлагаем ревшару 60%

Всем привет!
Предлагаем ознакомиться с нашей партнёркой, надеемся, на взаимовыгодное сотрудничество.
Коротко о том, что мы предлагаем.
Продвижение казино Кракен у которого есть ряд преимуществ, которые позволят конвертить ваш трафик:
- Большой выбор слотов (более 1600) от известных провайдеров
- Постоянные раздачи бонусов (при этом большинство из них с пополнением. Акции, турниры, всё, чтобы удержать клиентов.
- Наличие игр с "живыми" дилерами и TVBet
- Быстрые выплаты (в том числе и автоматические выплаты до 5000 рублей в сутки)
- Качественная поддержка и отсутствие каких либо проблем с верификацией, отказом в выплатах и прочего.
Что же касается условий для партнёров:
- Выплаты 1 и 15 числа
- Ревшара 60%
- Детальная статистика по клиентам и источникам, откуда они привлечены.
- Быстрая помощь в решении проблем в чате: https://t.me/joincha...GvMHDFTDsdU-3Sg
Будем рады ответить на любые ваши вопросы. Регистрация: https://goldpartners.club/