Заработок с 366.cash

Отправлено Сегодня, 08:46

Коротко об 366.cash

Сервис предназначен для тех, кто хочет быстро, безопасно и по выгодному курсу обменять электронные валюты.



Валюты доступные для обмена:



Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Tether USDT (ERC20), Tether USDT (OMNI), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR),

Ripple (XRP), Dash, Zcash (ZEC), EOS, Stellar (XLM).

Платежные системы: Perfect Money (USD), Payeer (USD) (RUB), Qiwi (RUB), Advcash (USD) (RUB), Баланс телефона (RUB).

Наличные: (RUB) (USD) (EUR).



Как начать зарабатывать?

Проходите регистрацию на https://366.cash/register/

Получаете свою партнерскую ссылку

Начинаете активно рассказывать о возможностях 366.cash и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.



Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.



Подробнее о партнерской программе:

https://366.cash/terms/



Почему 366.cash можно и нужно рекомендовать друзьям:

* Удобный способ пассивного заработка.

* Широкий выбор направлений.

* У нас проверенная репутация.

* Конвертация валют происходит безопасно и быстро.

* Всегда лояльный курс обмена.

* Наличие резервов по всем направлениям.



Официальный сайт: https://366.cash/



Контакты:

Email: info@366.cash

Telegram: @cash366

https://t.me/cash366