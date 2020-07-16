Размещение рекламы на форумах от профессионалов крауд ссылки

Отправлено Сегодня, 06:13

Для нашей компании размещение рекламы на форумах – услуга, требующая профессионального подхода, несмотря на внешнюю обыденность форумного общения. Дело в том, что на многих форумах реклама строго запрещена в обсуждениях, поэтому модераторы быстро удаляют посты и комментарии рекламного характера.

Основная задача наших специалистов – составить такое сообщение, чтобы оно не было похоже на пропаганду. Простое общение, дружеский совет, неназойливо порекомендованный товар, ссылка на сайт для подтверждения своих слов – администрация форумов даже поддерживает живое обсуждение, привлекающее внимание пользователей к вопросу. Организовать или поддержать естественное обсуждение, вставив, при этом, рекламный посыл – большое искусство, владение которым у наших специалистов безукоризненное.

Форумная реклама – действенный, эффективный и недорогой метод. Однако отдача от него будет 100% только при условии профессионального подхода.

Мы предлагаем вам несколько тарифов рекламы на форумах:

Подбор по вашей тематике 500 крауд ссылок - 5000 руб

Подбор по вашей тематике 1000 крауд ссылок - 9000 руб

Подбор по вашей тематике 2000 крауд ссылок - 18000 руб