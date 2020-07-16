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Размещение рекламы на форумах от профессионалов крауд ссылки

Автор темы anton530, Сегодня, 06:13

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#1 anton530

anton530

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Отправлено Сегодня, 06:13

Для нашей компании размещение рекламы на форумах – услуга, требующая профессионального подхода, несмотря на внешнюю обыденность форумного общения. Дело в том, что на многих форумах реклама строго запрещена в обсуждениях, поэтому модераторы быстро удаляют посты и комментарии рекламного характера.
 
Основная задача наших специалистов – составить такое сообщение, чтобы оно не было похоже на пропаганду. Простое общение, дружеский совет, неназойливо порекомендованный товар, ссылка на сайт для подтверждения своих слов – администрация форумов даже поддерживает живое обсуждение, привлекающее внимание пользователей к вопросу. Организовать или поддержать естественное обсуждение, вставив, при этом, рекламный посыл – большое искусство, владение которым у наших специалистов безукоризненное.
Форумная реклама – действенный, эффективный и недорогой метод. Однако отдача от него будет 100% только при условии профессионального подхода.
 
Мы предлагаем вам несколько тарифов рекламы на форумах:
Подбор по вашей тематике 500 крауд ссылок - 5000 руб
Подбор по вашей тематике 1000 крауд ссылок - 9000 руб
Подбор по вашей тематике 2000 крауд ссылок - 18000 руб
 
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