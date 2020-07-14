Binanypartner - партнерская программа Брокера бинарных опционов.

Отправлено Вчера, 15:32

Партнерская программа Binanypartner предлогает пожизненную долю от прибыли брокера которая достигает 50% или высокие CPA комиссии для своих партнеров.



Бренд активно развивается в Азии, Африке и Латинской Америке. Топовые гео (Индия, Пакистан, Бангладеш).



Большим преимуществом Binany является наличие в этих странах лучших локальных платежных решений (таких как

Paytm, UPI, Bkash и тд), поэтому конверт обещает быть очень высоким .



Однако есть и ряд других причин по которым вебмастер должен рассмотреть партнерскаую программу Binanypartner.



- Еженедельные выплаты.

- Большой выбор промо материалов.

- Личный кабинет с прозрачной статистикой.

- Высокие индивидуальные ставки для вебмастеров.

- Поддержка 24/7.

- До 10% от прибыли привлеченных партнеров.



Способы выплат - WMZ , BTC , Usdt , Bank Transfer.



Контакты:

Телеграм: @yan_binanypartner

Почта: yan.manager@binanypartner.com



Присоединиться к нам