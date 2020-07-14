Binanypartner - партнерская программа Брокера бинарных опционов.

Партнерская программа Binanypartner предлогает пожизненную долю от прибыли брокера которая достигает 50% или высокие CPA комиссии для своих партнеров.
Бренд активно развивается в Азии, Африке и Латинской Америке. Топовые гео (Индия, Пакистан, Бангладеш).
Большим преимуществом Binany является наличие в этих странах лучших локальных платежных решений (таких как
Paytm, UPI, Bkash и тд), поэтому конверт обещает быть очень высоким .
Однако есть и ряд других причин по которым вебмастер должен рассмотреть партнерскаую программу Binanypartner.
- Еженедельные выплаты.
- Большой выбор промо материалов.
- Личный кабинет с прозрачной статистикой.
- Высокие индивидуальные ставки для вебмастеров.
- Поддержка 24/7.
- До 10% от прибыли привлеченных партнеров.
Способы выплат - WMZ , BTC , Usdt , Bank Transfer.
Контакты:
Телеграм: @yan_binanypartner
Почта: yan.manager@binanypartner.com
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