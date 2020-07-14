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Binanypartner - партнерская программа Брокера бинарных опционов.

Автор темы Binanypartner, Вчера, 15:32

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#1 Binanypartner

Binanypartner

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Отправлено Вчера, 15:32

Партнерская программа Binanypartner предлогает пожизненную долю от прибыли брокера которая достигает 50% или высокие CPA комиссии для своих партнеров.

Бренд активно развивается в Азии, Африке и Латинской Америке. Топовые гео (Индия, Пакистан, Бангладеш).

Большим преимуществом Binany является наличие в этих странах лучших локальных платежных решений (таких как
Paytm, UPI, Bkash и тд), поэтому конверт обещает быть очень высоким .

Однако есть и ряд других причин по которым вебмастер должен рассмотреть партнерскаую программу Binanypartner.

- Еженедельные выплаты.
- Большой выбор промо материалов.
- Личный кабинет с прозрачной статистикой.
- Высокие индивидуальные ставки для вебмастеров.
- Поддержка 24/7.
- До 10% от прибыли привлеченных партнеров.

Способы выплат - WMZ , BTC , Usdt , Bank Transfer.

Контакты:
Телеграм: @yan_binanypartner
Почта: yan.manager@binanypartner.com

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