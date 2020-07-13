ЛИЧНЫЙ ВЫБОР! Отличный новый проект от ТОП команды Drift — Рекомендую!

Отправлено Сегодня, 03:45

1. Амбар 20%-30% в месяц на 180 календарных дней

Мин/макс вклад: от 10 RUB до 1210 RUB

Депозит включен в начисления Общая прибыль — от 120% до 180%

Выход в без убыток через 100-150 дней

2. Теплица 26%-32% в месяц на 180 календарных дней

Мин/макс вклад: от 50 RUB до 6050 RUB

Депозит включен в начисления Общая прибыль — от 156% до 192%

Выход в без убыток через 94-116 дней



3. Мельница 28%-34.5% в месяц на 180 календарных дней

Мин/макс вклад: от 250 RUB до 30250 RUB

Депозит включен в начисления Общая прибыль — от 168% до 207%

Выход в без убыток через 87-108 дней



4. Овечья ферма 28.5%-35.5% в месяц на 180 календарных дней

Мин/макс вклад: от 500 RUB до 60500 RUB

Депозит включен в начисления Общая прибыль — от 171% до 213%

Выход в без убыток через 85-106 дней

5. Рыбный пруд 29.5%-36% в месяц на 180 календарных дней

Мин/макс вклад: от 1000 RUB до 121000 RUB

Депозит включен в начисления Общая прибыль — от 177% до 216%

Выход в без убыток через 84-102 дней



Техническая часть: — Собственный скрипт — Выделенный сервер — Ддос-защита от CloudFlare — SSL шифрование от CloudFlare (на 1 год) — Верифицированный PM-аккаунт — Уникальный дизайн.

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