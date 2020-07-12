Готовые статьи - дёшево и сердито

Отправлено Сегодня, 09:48

Продаю готовый контент по символической цене (10-15-20 руб. / 1000 симв., зависит от темы), так как он мне не нужен. Статьи не из веб-архива, а из архива личного (в копирайтинге 6 лет). Статьи имеют в основном 100% уникальность, реже - от 90%, по текст.ру, etxt и be1. Перед отправкой покупателю каждая из них проходит повторную проверку на уникальность по вышеуказанным сервисам, а также перепроверку на предмет качества.

Качество - как минимум удовлетворительное, как максимум - экспертное, статьи писали отобранные авторы с хорошим опытом работы в копирайтинге, а также я лично. Проходили редактуру. Не заинтересован в продаже шлака, больше интересует хорошая репутация.

Более чем 50 тематик. Больше всего описаний к фильмам и играм (их тысячи, от 10 руб. за кило), много статей по ремонту и стройке, смартфонам и софту, различным услугам, автосервису, юриспруденции и т.д. Смело спрашивайте свою тему.

Есть как информационные, так и рекламные статьи. Возможны правки (привязка) под ваш сайт. Оптовым покупателям предлагаю скидки, от 200К — минус 15%! Возможны тестовые продажи и продажи малыми партиями: 5/10/20 статей и т.д.

Принимаются возвраты с объяснением, почему статья (-и) не подошла и с гарантией, что публиковаться у вас она не будет.

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Сообщение отредактировал ELECTROKATZE: Сегодня, 09:50