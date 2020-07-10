Резидентные прокси во всем мире - без лимита по трафику [XProxy.Pro]

Доброго времени суток, путник!
Мы, команда XPROXY.PRO, предлагаем тебе самую обширную в мире сеть прокси-серверов на всех обитаемых континентах. Кроме того, наш сервис уникален тем, что весь наш софт, включая биллинг-систему, полностью автоматизирован и написан нами вручную с нуля – профессионально и, как говорится, с любовью.
Вкратце о наших преимуществах:
- доступ ко всем популярным сервисам (и не только к ним)
- BACKCONNECT-подключение для всех прокси-листов
- возможность персональной конфигурации пакета
- поддержка протоколов HTTP/HTTPS/SOCKS5
- безлимитный трафик на всех тарифах
- ежедневное обновление
- широкий выбор способа оплаты: CARD/BTC/Etherium/Litecoin/Payeer/Exmo/Perfect Money и другие
- «вкусная» реферальная программа
- персональные скидки для постоянных клиентов
Более подробная информация и цены указаны на нашем сайте https://xproxy.pro/
Также хочется несколько слов уделить нашей реферальной программе. Каждый пользователь Xproxy.Pro, зарегистрировавшийся по твоему линку, будет приносить на твой счет 20% от всех его расходов в рамках сервиса.
Кроме того, если ты готов приводить новых клиентов на постоянной основе, мы с удовольствием готовы договориться с тобой о более высоком проценте начислений!
Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!
Наши координаты в интернете:
Сайт - https://xproxy.pro/
Jabber: xproxy@thesecure.biz
Telegram: https://t.me/xproxypro (кликай на ЭТУ ссылку, поскольку в сети много мошенников, создавших похожие имена)
Telegram chat: https://t.me/xproxyprochat
Telegram channel: https://t.me/xproxyprochannel