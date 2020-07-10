Резидентные прокси во всем мире - без лимита по трафику [XProxy.Pro]

Отправлено Вчера, 17:25

Доброго времени суток, путник!

Мы, команда XPROXY.PRO, предлагаем тебе самую обширную в мире сеть прокси-серверов на всех обитаемых континентах. Кроме того, наш сервис уникален тем, что весь наш софт, включая биллинг-систему, полностью автоматизирован и написан нами вручную с нуля – профессионально и, как говорится, с любовью.

Вкратце о наших преимуществах:

- доступ ко всем популярным сервисам (и не только к ним)

- BACKCONNECT-подключение для всех прокси-листов

- возможность персональной конфигурации пакета

- поддержка протоколов HTTP/HTTPS/SOCKS5

- безлимитный трафик на всех тарифах

- ежедневное обновление

- широкий выбор способа оплаты: CARD/BTC/Etherium/Litecoin/Payeer/Exmo/Perfect Money и другие

- «вкусная» реферальная программа

- персональные скидки для постоянных клиентов

Более подробная информация и цены указаны на нашем сайте https://xproxy.pro/

Также хочется несколько слов уделить нашей реферальной программе. Каждый пользователь Xproxy.Pro, зарегистрировавшийся по твоему линку, будет приносить на твой счет 20% от всех его расходов в рамках сервиса.

Кроме того, если ты готов приводить новых клиентов на постоянной основе, мы с удовольствием готовы договориться с тобой о более высоком проценте начислений!

Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!

Наши координаты в интернете:

Jabber: xproxy@thesecure.biz