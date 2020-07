CamsAds.com: CPA сеть по камовым и дейтинг сайтам | Смартлинки

Отправлено Вчера, 13:48

Господа и дамы, партнерская программа CamsAds предлагает высокие рейты и стабильные выплаты по вэбкам и дейтинг офферам, в т.ч. и очень эксклюзивным.

Благодаря нашим многолетним связям, мы можем предложить офферы от известных партнерок с выплатами выше и чаще, чем напрямую.

У нас Вы можете получить до $6 за бесплатную регистрацию (DOI) или же до $300 за trial signup.

Также мы запустили смартлинки, куда добавлены все CPL кам офферы, смартлинки работают по двум принципам:

- одна оптимайзит ePC по офферам;

- вторая оптимайзит ePC по странам

Есть лендинги для посадки траффика из соц сетей (Mainstream Landing)

Примеры рейтов:

Imlive

Tier 1 DOI

desktop/mobile - $5

AU,BE,GL

Bonga

Tier 1 SOI

Desktop

NO, CH - $4.90

UK,US,SE - $4.30

Mobile

NO, CH - $3,20

US, DK - $2.10

Jerkmate

Tier 1 DOI

AU,CA,UK,US

desktop/mobile - $3

XLoveCam

​​​​​​​DOI

US, UK, DE, CA, FR, BE, IT, NL, CH

Desktop/Mobile - $3

Готовы обсуждать рейты и условия выплат для партнеров с большими объемами, также есть эксклюзивные офферы с повышенными выплатами.

Всем кто готов к сотрудничеству, создавайте аккаунт и пишите на мессенджеры для активации аккаунта:

skype: live:.cid.c673d7344850c61b (Alex CamsAds)