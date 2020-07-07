Trust Investing: RAMM и CopyFX счётa Legacy Of Trade(RoboForex)

Название торговой стратегии в сервисах RoboForex:
Ramm : Legacy Of Trade
CopyFX: Trust Investing Legacy Of Trade LOT
Валюта RAMM-счёта: USD;
Условия подписания на сервис RAMM:
- Минимальный инвестиционный порог: 10 USD
- Разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
- Штрафы за досрочный вывод - нет;
- Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
- Минимальная сумма вывода - 10 USD;
Валюта CopyFX-счёта: USD;
Условия подписания на сервис CopyFX:
- Размер комиссии: 10 %
- Партнёрская комиссия: 90%
- Инвестиционный период: Одна неделя
- Минимальный инвестиционный порог: 100 USD
- Оптимальный инвестиционный порог от 200 USD
- Доход от 10% в неделю.
- Оптимальный счет для подписания на торговую стратегию LOT : Pro-Cent
- Оптимальное плечо 1:500(на усмотрение инвестора)
- Торговый терминал МТ4
Стратегия:
На обоих стратегиях используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10% в неделю,
стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок
инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.
TrustInvesting - Legacy Of Trade LOT
Связь с управляющим :
Форум.
Tlegram @Sov_Lot
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