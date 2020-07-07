Trust Investing: RAMM и CopyFX счётa Legacy Of Trade(RoboForex)

Отправлено Вчера, 21:15

Название торговой стратегии в сервисах RoboForex:

Ramm : Legacy Of Trade

CopyFX: Trust Investing Legacy Of Trade LOT

Валюта RAMM-счёта: USD;

Условия подписания на сервис RAMM:

Минимальный инвестиционный порог: 10 USD

USD Разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;

в пользу инвестора; Штрафы за досрочный вывод - нет;

Минимальная сумма пополнения - 10 USD ;

; Минимальная сумма вывода - 10 USD ;

Валюта CopyFX-счёта: USD;

Условия подписания на сервис CopyFX:

Размер комиссии: 10 %

Партнёрская комиссия: 90 %

Инвестиционный период: Одна неделя

Минимальный инвестиционный порог: 100 USD

Оптимальный инвестиционный порог от 200 USD

USD Доход от 10% в неделю.

Оптимальный счет для подписания на торговую стратегию LOT : Pro-Cent

: Оптимальное плечо 1:500 (на усмотрение инвестора)

(на усмотрение инвестора) Торговый терминал МТ4

Стратегия:

На обоих стратегиях используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10% в неделю,

стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок

инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.

TrustInvesting - Legacy Of Trade LOT

Связь с управляющим :

Форум.

Tlegram @Sov_Lot

При регистрации или создании счета , просьба ввести партнерский код- sxpa. Буду очень благодарен.