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Trust Investing: RAMM и CopyFX счётa Legacy Of Trade(RoboForex)

Автор темы Trust Investing, Вчера, 21:15

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#1 Trust Investing

Trust Investing

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Отправлено Вчера, 21:15

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Название торговой стратегии в сервисах RoboForex:
Ramm : Legacy Of Trade
CopyFX: Trust Investing Legacy Of Trade LOT

 

Валюта RAMM-счёта: USD;

Условия подписания на сервис RAMM:

  • Минимальный инвестиционный порог: 10 USD
  • Разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
  • Штрафы за досрочный вывод - нет;
  • Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
  • Минимальная сумма вывода -  10 USD;
Валюта CopyFX-счёта: USD;

Условия подписания на сервис CopyFX:

 

  • Размер комиссии: 10 %
  • Партнёрская комиссия: 90%
  • Инвестиционный период: Одна неделя
  • Минимальный инвестиционный порог: 100 USD
  • Оптимальный инвестиционный порог от 200 USD
  • Доход от 10% в неделю.
  • Оптимальный счет для подписания на торговую стратегию LOT : Pro-Cent
  • Оптимальное плечо 1:500(на усмотрение инвестора)
  • Торговый терминал МТ4

     

 
Стратегия:
На обоих стратегиях используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10% в неделю,
стиль торговли  умеренный, тип торговли  автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок
инвестирования  от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни. 
 
 
 

TrustInvesting - Legacy Of Trade LOT

 

 
Связь с управляющим :
Форум.
Tlegram @Sov_Lot 
Tелеграм канал Trust Investing

 

При регистрации или создании счета , просьба ввести партнерский код- sxpa. Буду очень благодарен.


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