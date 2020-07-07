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Бесплатно настрою рекламу в Яндекс Директе за отзыв в Соц. сети!

Автор темы Александр Лавров, Сегодня, 08:24

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#1 Александр Лавров

Александр Лавров

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:24

Здравствуйте!

 

Меня зовут Александр могу настроить вашу рекламу за отзыв!

 

В базовую настройку входит:
✅ Семантическое ядро, без разделения на горячие-тёплые-холодные и околотематические запросы. 
✅ Минус слова
✅ 1 ключ = 1 объявление
✅ Быстрые ссылки(с УТП)
✅ Уточнения
✅ utm-метки
✅ Контактные данные
✅ Отображаемая ссылка
✅ Автоподстановка в заголовок (56 символов)
✅ Метрика + Цели для метрики для Аналитики

 

Сроки выполнения 3 - 5 дней!

 

С уважением,

Александр

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Сообщение отредактировал Александр Лавров: Сегодня, 08:54

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