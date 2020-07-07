Бесплатно настрою рекламу в Яндекс Директе за отзыв в Соц. сети!

Здравствуйте!
Меня зовут Александр могу настроить вашу рекламу за отзыв!
В базовую настройку входит:
✅ Семантическое ядро, без разделения на горячие-тёплые-холодные и околотематические запросы.
✅ Минус слова
✅ 1 ключ = 1 объявление
✅ Быстрые ссылки(с УТП)
✅ Уточнения
✅ utm-метки
✅ Контактные данные
✅ Отображаемая ссылка
✅ Автоподстановка в заголовок (56 символов)
✅ Метрика + Цели для метрики для Аналитики
Сроки выполнения 3 - 5 дней!
С уважением,
Александр
Сообщение отредактировал Александр Лавров: Сегодня, 08:54