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Бесплатно настрою рекламу в Яндекс Директе за отзыв в Соц. сети!

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Александр Лавров Новичок

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Обычный Страна, Город:

Москва

Пол: Мужчина Отправлено Сегодня, 08:24 Здравствуйте! Меня зовут Александр могу настроить вашу рекламу за отзыв! В базовую настройку входит:

✅ Семантическое ядро, без разделения на горячие-тёплые-холодные и околотематические запросы.

✅ Минус слова

✅ 1 ключ = 1 объявление

✅ Быстрые ссылки(с УТП)

✅ Уточнения

✅ utm-метки

✅ Контактные данные

✅ Отображаемая ссылка

✅ Автоподстановка в заголовок (56 символов)

✅ Метрика + Цели для метрики для Аналитики Сроки выполнения 3 - 5 дней! С уважением, Александр Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал Александр Лавров: Сегодня, 08:54 0 Наверх На правах рекламы



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