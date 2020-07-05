SMS-MAN.RU - новый сервис для приёма смс

Наш сервис sms-man.ru предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.
В сервисе присутствует API, есть 2 варианта апи:
1) аналог sms-activate;
2) собственный апи, для тех кому не хватает первого варианта.
Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть снг и европа, но в меньших количествах.
Цены на популярные сервисы:
- Viber от 3₽
- Вконтакте от 6₽
- Kakaotalk от 3₽
- Whatsapp от 1₽
- Naver от 3₽
- Олх (OLX) от 9₽
- Instagram от 3₽
Доступные способы пополнения:
- Яндекс Деньги
- QIWI
- PAYEER (большой выбор способов оплаты)
Преимущества сервиса sms-man.ru:
- Многофункциональный апи
- Новый удобный и практичный дизайн
- Реферальная система от 3% до 5%
- Наличие номеров ОЛХ
- Моментальная работа тех поддержки.
Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat
Ссылка на сервис: https://sms-man.ru/
Сообщение отредактировал DeckardR: Вчера, 20:17