SMS-MAN.RU - новый сервис для приёма смс

Отправлено Вчера, 20:16

Наш сервис sms-man.ru предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.



В сервисе присутствует API, есть 2 варианта апи:

1) аналог sms-activate;

2) собственный апи, для тех кому не хватает первого варианта.



Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть снг и европа, но в меньших количествах.



Цены на популярные сервисы:

- Viber от 3₽

- Вконтакте от 6₽

- Kakaotalk от 3₽

- Whatsapp от 1₽

- Naver от 3₽

- Олх (OLX) от 9₽

- Instagram от 3₽



Доступные способы пополнения:

- Яндекс Деньги

- QIWI

- PAYEER (большой выбор способов оплаты)



Преимущества сервиса sms-man.ru:

- Многофункциональный апи

- Новый удобный и практичный дизайн

- Реферальная система от 3% до 5%

- Наличие номеров ОЛХ

- Моментальная работа тех поддержки.





Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat

Ссылка на сервис: https://sms-man.ru/

Сообщение отредактировал DeckardR: Вчера, 20:17