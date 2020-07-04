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Услуга спама Telegram

Автор темы Golden Spam, Вчера, 16:59

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#1 Golden Spam

Golden Spam

    Новичок

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  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Вчера, 16:59

Вас приветствует команда GOLDEN SPAM SERVICE !
Предлагаем качественные услуги по продвижению в мессенджере Telegram:

-Инвайт пользователей в группу
-Рассылка по л/с
-Накрутка подписчиков
-Накрутка просмотров
-Сбор пользователей из открытых и закрытых чатов
-Проверка на регистрацию в Telegram по мобильному номеру

Наш саппорт вк: https://vk.com/goldenspam


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