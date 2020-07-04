Услуга спама Telegram

Отправлено Вчера, 16:59

Вас приветствует команда GOLDEN SPAM SERVICE !

Предлагаем качественные услуги по продвижению в мессенджере Telegram:



-Инвайт пользователей в группу

-Рассылка по л/с

-Накрутка подписчиков

-Накрутка просмотров

-Сбор пользователей из открытых и закрытых чатов

-Проверка на регистрацию в Telegram по мобильному номеру



Наш саппорт вк: https://vk.com/goldenspam