Организуем прием средств для ваших проектов.

Отправлено Вчера, 13:54

Доброго времени суток, друзья!

Предлагаем услуги эквайринга для ваших проектов(в т.ч high-risk). Продаем фирмы в Европе, Америке и СНГ. Подключаем мерчант под ключ менее чем за неделю.



В наличии готовые фирмы и дропы!



Перечень направлений, с которыми мы работаем:



- дропшипинг;

- серые партнерские программы;

- букмекерские конторы;

- ставки на спорт(кибер-спортивные события);

- казино;

- дейтинг сайты;

- серые товары с повышенными жалобами;

- инфобизнес;

- опросы



Ценовая политика нашего сервиса:



Минимальная тотал(+бтц) комиссия 25%

Максимальная тотал(+бтц) комиссия 35%



Условия



- минимальный холд 24 часа(по СНГ);

- для Европы, Америки и Азии: платное подключение, депозит за открытие, минимальный холд 7 дней;

- не работаем с кардингом;



С радостью возьмем в работу белые сайты!

Скидка для постоянных клиентов!



Контакты:



tg https://t.me/mastermaend (@Mastermaend)

jabber mastermaend@xmpp.jp