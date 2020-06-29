Доброго времени суток, друзья!
Предлагаем услуги эквайринга для ваших проектов(в т.ч high-risk). Продаем фирмы в Европе, Америке и СНГ. Подключаем мерчант под ключ менее чем за неделю.
В наличии готовые фирмы и дропы!
Перечень направлений, с которыми мы работаем:
- дропшипинг;
- серые партнерские программы;
- букмекерские конторы;
- ставки на спорт(кибер-спортивные события);
- казино;
- дейтинг сайты;
- серые товары с повышенными жалобами;
- инфобизнес;
- опросы
Ценовая политика нашего сервиса:
Минимальная тотал(+бтц) комиссия 25%
Максимальная тотал(+бтц) комиссия 35%
Условия
- минимальный холд 24 часа(по СНГ);
- для Европы, Америки и Азии: платное подключение, депозит за открытие, минимальный холд 7 дней;
- не работаем с кардингом;
С радостью возьмем в работу белые сайты!
Скидка для постоянных клиентов!
Контакты:
tg https://t.me/mastermaend (@Mastermaend)
jabber mastermaend@xmpp.jp
Организуем прием средств для ваших проектов.
#1
Отправлено Вчера, 13:54
Доброго времени суток, друзья!
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