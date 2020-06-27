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Sms-man.ru - лучший сервис СМС активаций

Автор темы smsman1, Сегодня, 09:32

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В теме одно сообщение

#1 smsman1

smsman1

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:32

Сервис sms-man.ru дарит прекрасную возможность получения смс на виртуальные номера по минимальным ценам. Благодаря тому, что сервис полностью автоматизирован и ручной труд не используется, сервис имеет одни из самых низких цен и максимальную скорость получения смс.
Теперь для регистрации в социальных сетях не нужно иметь сотни сим карт, у нас все продумано до мелочей. Сервис sms-man.ru уже обо всем позаботились за Вас!


SMS-MAN создан для повышения качества обслуживания людей, которые заинтересованы как в единичной, так и массовой активации аккаунтов различных сервисов оплат и соц.сетей, требующих подтверждение с помощью sms на мобильный номер.


Главная цель SMS-MAN.RU – сделать еще лучше сферу смс активаций, стать ближе к клиентам, создать новые подходы к верификации аккаунтов.


Теперь перейдем непосредственно к сервису:


В сервисе присутствует API, есть ДВА варианта api:

1) Аналог sms-activate;

2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.


API - это протокол взаимодействия между вашим ПО и нашим сервером активаций. API нужен для того, чтобы автоматизировать процесс получение смс сообщений на вашей стороне Для работы с API необходимо использовать ваш API ключ, получить его можно у менеджера Наше API полностью совместимо с сайтами конкурентов.


Сервис sms-man.ru активно работает с данными континентами:

  1. Африка;
  2. Азия;
  3. Лат.Америка;
  4. СНГ и вся Европа.


Доступные способы пополнения:

1) Яндекс Деньги;
2) QIWI;
3) PAYEER (большой выбор способов оплаты);
4) advcash;
5) coinbase.


Теперь обсудим вопрос стоимости данной услуги:

Цены на популярные сервисы:

1) Viber от 5₽

2) Вконтакте от 6₽

3) Kakaotalk от 5₽

4) Whatsapp от 5₽

5) Naver от 3₽

6) OLX от 9₽

7) Instagram от 3₽

Из преимуществ сервиса SMS-MAN.RU можно выделить:
 

  1. На сервис sms-man.ru можно зайти с любой точки земного шара и с любого устройства;
  2. Сервис sms-man.ru работает полностью автоматически;
  3. Тех.поддержка отвечает на ваши вопросы круглосуточно, 7 дней в неделю;
  4. Сервис sms-man.ru имеет отличную реферальную систему от 3% до 5%;
  5. Наличие номеров OLX и огромнейший ассортимент разных сервисов и стран.

в благодарность за предоставленную информацию вы можете перейти по моей партнерской ссылке : ТУТ

 

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#2 tiktak

tiktak

    Новичок

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-2
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:56

Скажите ,пожалуйста, поддерживает ли ваш сервис такие сайты как Отзовик, Айрекомменд, Хотлайн.юа?


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