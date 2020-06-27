Sms-man.ru - лучший сервис СМС активаций

Сервис sms-man.ru дарит прекрасную возможность получения смс на виртуальные номера по минимальным ценам. Благодаря тому, что сервис полностью автоматизирован и ручной труд не используется, сервис имеет одни из самых низких цен и максимальную скорость получения смс.
Теперь для регистрации в социальных сетях не нужно иметь сотни сим карт, у нас все продумано до мелочей. Сервис sms-man.ru уже обо всем позаботились за Вас!
SMS-MAN создан для повышения качества обслуживания людей, которые заинтересованы как в единичной, так и массовой активации аккаунтов различных сервисов оплат и соц.сетей, требующих подтверждение с помощью sms на мобильный номер.
Главная цель SMS-MAN.RU – сделать еще лучше сферу смс активаций, стать ближе к клиентам, создать новые подходы к верификации аккаунтов.
Теперь перейдем непосредственно к сервису:
В сервисе присутствует API, есть ДВА варианта api:
1) Аналог sms-activate;
2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.
API - это протокол взаимодействия между вашим ПО и нашим сервером активаций. API нужен для того, чтобы автоматизировать процесс получение смс сообщений на вашей стороне Для работы с API необходимо использовать ваш API ключ, получить его можно у менеджера Наше API полностью совместимо с сайтами конкурентов.
Сервис sms-man.ru активно работает с данными континентами:
- Африка;
- Азия;
- Лат.Америка;
- СНГ и вся Европа.
Доступные способы пополнения:
1) Яндекс Деньги;
2) QIWI;
3) PAYEER (большой выбор способов оплаты);
4) advcash;
5) coinbase.
Теперь обсудим вопрос стоимости данной услуги:
Цены на популярные сервисы:
1) Viber от 5₽
2) Вконтакте от 6₽
3) Kakaotalk от 5₽
4) Whatsapp от 5₽
5) Naver от 3₽
6) OLX от 9₽
7) Instagram от 3₽
Из преимуществ сервиса SMS-MAN.RU можно выделить:
- На сервис sms-man.ru можно зайти с любой точки земного шара и с любого устройства;
- Сервис sms-man.ru работает полностью автоматически;
- Тех.поддержка отвечает на ваши вопросы круглосуточно, 7 дней в неделю;
- Сервис sms-man.ru имеет отличную реферальную систему от 3% до 5%;
- Наличие номеров OLX и огромнейший ассортимент разных сервисов и стран.
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