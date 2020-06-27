Sms-man.ru - лучший сервис СМС активаций

Отправлено Сегодня, 09:32

Сервис sms-man.ru дарит прекрасную возможность получения смс на виртуальные номера по минимальным ценам. Благодаря тому, что сервис полностью автоматизирован и ручной труд не используется, сервис имеет одни из самых низких цен и максимальную скорость получения смс.

Теперь для регистрации в социальных сетях не нужно иметь сотни сим карт, у нас все продумано до мелочей. Сервис sms-man.ru уже обо всем позаботились за Вас!





SMS-MAN создан для повышения качества обслуживания людей, которые заинтересованы как в единичной, так и массовой активации аккаунтов различных сервисов оплат и соц.сетей, требующих подтверждение с помощью sms на мобильный номер.





Главная цель SMS-MAN.RU – сделать еще лучше сферу смс активаций, стать ближе к клиентам, создать новые подходы к верификации аккаунтов.





Теперь перейдем непосредственно к сервису:





В сервисе присутствует API, есть ДВА варианта api:



1) Аналог sms-activate;



2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.





API - это протокол взаимодействия между вашим ПО и нашим сервером активаций. API нужен для того, чтобы автоматизировать процесс получение смс сообщений на вашей стороне Для работы с API необходимо использовать ваш API ключ, получить его можно у менеджера Наше API полностью совместимо с сайтами конкурентов.





Сервис sms-man.ru активно работает с данными континентами:

Африка; Азия; Лат.Америка; СНГ и вся Европа.



Доступные способы пополнения:



1) Яндекс Деньги;

2) QIWI;

3) PAYEER (большой выбор способов оплаты);

4) advcash;

5) coinbase.





Теперь обсудим вопрос стоимости данной услуги:



Цены на популярные сервисы:



1) Viber от 5₽



2) Вконтакте от 6₽



3) Kakaotalk от 5₽



4) Whatsapp от 5₽



5) Naver от 3₽



6) OLX от 9₽



7) Instagram от 3₽



Из преимуществ сервиса SMS-MAN.RU можно выделить:



На сервис sms-man.ru можно зайти с любой точки земного шара и с любого устройства; Сервис sms-man.ru работает полностью автоматически; Тех.поддержка отвечает на ваши вопросы круглосуточно, 7 дней в неделю; Сервис sms-man.ru имеет отличную реферальную систему от 3% до 5%; Наличие номеров OLX и огромнейший ассортимент разных сервисов и стран.

в благодарность за предоставленную информацию вы можете перейти по моей партнерской ссылке : ТУТ