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Бот финансовая пирамида в Telegram!

Автор темы batiscuff, Сегодня, 16:27

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#1 batiscuff

batiscuff

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Отправлено Сегодня, 16:27

Здравстсвуйте, хочу представить Вам своего бота для Telegram.

Язык программирования: Python3
Библиотеки которые используються ботом: SQLite3, bs4, requests
 
- Соблюдаеться ПЕП8 и файловая структура. Также для более удобной работы есть мануал + код хорошо документирован
- Оптимизирован для больших нагрузок
- Есть админ-меню в котором полный контроль над юзерами + статистика пирамиды
- 3-ёх уровневая реферальная система + уникальные реф. ссылки
- Выплаты на Qiwi кошелёк (можно настроить под другие)
- Удобный пользовательский профиль
- Покупка доступа АВТОМАТИЗИРОВАНА. С выводом вручную с админ панели
 

За всей дополнительной инфой пишите в Telegramhttps://t.me/scop0lamine


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