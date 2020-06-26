Бот финансовая пирамида в Telegram!

Здравстсвуйте, хочу представить Вам своего бота для Telegram.
Язык программирования: Python3
Библиотеки которые используються ботом: SQLite3, bs4, requests
- Соблюдаеться ПЕП8 и файловая структура. Также для более удобной работы есть мануал + код хорошо документирован
- Оптимизирован для больших нагрузок
- Есть админ-меню в котором полный контроль над юзерами + статистика пирамиды
- 3-ёх уровневая реферальная система + уникальные реф. ссылки
- Выплаты на Qiwi кошелёк (можно настроить под другие)
- Удобный пользовательский профиль
- Покупка доступа АВТОМАТИЗИРОВАНА. С выводом вручную с админ панели
За всей дополнительной инфой пишите в Telegram: https://t.me/scop0lamine