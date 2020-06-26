Бот финансовая пирамида в Telegram!

Отправлено Сегодня, 16:27

Здравстсвуйте, хочу представить Вам своего бота для Telegram.

Язык программирования: Python3

Библиотеки которые используються ботом: SQLite3, bs4, requests

- Соблюдаеться ПЕП8 и файловая структура. Также для более удобной работы есть мануал + код хорошо документирован

- Оптимизирован для больших нагрузок

- Есть админ-меню в котором полный контроль над юзерами + статистика пирамиды

- 3-ёх уровневая реферальная система + уникальные реф. ссылки

- Выплаты на Qiwi кошелёк (можно настроить под другие)

- Удобный пользовательский профиль

- Покупка доступа АВТОМАТИЗИРОВАНА. С выводом вручную с админ панели

За всей дополнительной инфой пишите в Telegram: https://t.me/scop0lamine