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Бесплатный вебинар «Маркетинг победителей: как управлять контентом»

Автор темы Picvario, Сегодня, 12:25

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#1 Picvario

Picvario

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Отправлено Сегодня, 12:25

Соцсети, статьи, публикации в журналах, медиа, корпоративные задачи — фото и видео контент используется везде и необходим «здесь и сейчас». Время реакции сегодня главный фактор победителей. Хотите быть среди них — управляйте контентом, используйте повторно, храните в единой системе.

О том, как маркетологам и специалистам PR-служб организовать хранение корпоративных медиа файлов и облегчить рутинный поиск поговорим на бесплатном вебинаре «Маркетинг победителей: как легко управлять контентом»

Больше никаких проблем с потерей нужных файлов!

 

 

В ходе вебинара обсудим:

  • Как организовать систему поиска медиа-файлов в компании?
  • Создание регламентов для других сотрудников,
  • Как перенести все корпоративные фото - и видео в облако и начать работать в единой системе
  • Обзор облачных решений и DAM-cистемы. Истории успеха.
  • Почему стоит задуматься в сторону digital asset management? 

Вебинар состоится 8 июля в 14:00 по Москве. Обязательно присоединяйтесь!

 

Ведущий — Сергей Фомин

 

  • Научный руководитель проекта «Пикварио», корпоративной платформы для хранения, поиска и управления медиа активами.
  • Основатель фотоагентства «Русский Взгляд», основной портал которого управляет коллекцией из 20 млн изображений. Более 
    10 000 активов добавляется ежедневно. 
    Агентством пользуются ведущие СМИ России и мира, среди которых ВГТРК, RussiaToday, Рамблер, Комсомольская Правда и другие. 

 

До встречи онлайн :)

 

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Сообщение отредактировал Picvario: Сегодня, 12:27

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