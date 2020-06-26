Бесплатный вебинар «Маркетинг победителей: как управлять контентом»

Соцсети, статьи, публикации в журналах, медиа, корпоративные задачи — фото и видео контент используется везде и необходим «здесь и сейчас». Время реакции сегодня главный фактор победителей. Хотите быть среди них — управляйте контентом, используйте повторно, храните в единой системе.
О том, как маркетологам и специалистам PR-служб организовать хранение корпоративных медиа файлов и облегчить рутинный поиск поговорим на бесплатном вебинаре «Маркетинг победителей: как легко управлять контентом»
Больше никаких проблем с потерей нужных файлов!
В ходе вебинара обсудим:
- Как организовать систему поиска медиа-файлов в компании?
- Создание регламентов для других сотрудников,
- Как перенести все корпоративные фото - и видео в облако и начать работать в единой системе
- Обзор облачных решений и DAM-cистемы. Истории успеха.
- Почему стоит задуматься в сторону digital asset management?
Вебинар состоится 8 июля в 14:00 по Москве. Обязательно присоединяйтесь!
Ведущий — Сергей Фомин
- Научный руководитель проекта «Пикварио», корпоративной платформы для хранения, поиска и управления медиа активами.
- Основатель фотоагентства «Русский Взгляд», основной портал которого управляет коллекцией из 20 млн изображений. Более
10 000 активов добавляется ежедневно.
Агентством пользуются ведущие СМИ России и мира, среди которых ВГТРК, RussiaToday, Рамблер, Комсомольская Правда и другие.
До встречи онлайн
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Сообщение отредактировал Picvario: Сегодня, 12:27