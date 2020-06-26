Бесплатный вебинар «Маркетинг победителей: как управлять контентом»

Отправлено Сегодня, 12:25

Соцсети, статьи, публикации в журналах, медиа, корпоративные задачи — фото и видео контент используется везде и необходим «здесь и сейчас». Время реакции сегодня главный фактор победителей. Хотите быть среди них — управляйте контентом, используйте повторно, храните в единой системе.

О том, как маркетологам и специалистам PR-служб организовать хранение корпоративных медиа файлов и облегчить рутинный поиск поговорим на бесплатном вебинаре «Маркетинг победителей: как легко управлять контентом»

Больше никаких проблем с потерей нужных файлов!

В ходе вебинара обсудим:

Как организовать систему поиска медиа-файлов в компании?

Создание регламентов для других сотрудников,

Как перенести все корпоративные фото - и видео в облако и начать работать в единой системе

Обзор облачных решений и DAM-cистемы. Истории успеха.

Почему стоит задуматься в сторону digital asset management?

Вебинар состоится 8 июля в 14:00 по Москве. Обязательно присоединяйтесь!

Ведущий — Сергей Фомин

Научный руководитель проекта «Пикварио», корпоративной платформы для хранения, поиска и управления медиа активами.

Основатель фотоагентства «Русский Взгляд», основной портал которого управляет коллекцией из 20 млн изображений. Более

10 000 активов добавляется ежедневно.

Агентством пользуются ведущие СМИ России и мира, среди которых ВГТРК, RussiaToday, Рамблер, Комсомольская Правда и другие.

До встречи онлайн

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Сообщение отредактировал Picvario: Сегодня, 12:27