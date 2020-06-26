Инвестирую в V7HELP

Отправлено Сегодня, 09:02

V7HELP (Ничего себе) новый инвестиционный Проект 2020 года, не имеющий границ. Проект создан только с одной целью – создать стабильный пассивный доход от 15% до 27% в месяц! И даже больше!

V7HELP - система обмена деньгами между Участниками действует напрямую, децентрализовано. Деньги хранятся только у Вас, и Вы сами ими распоряжаетесь, согласно с условиями Депозита. Именно поэтому проект обеспечит заработком всех, кто готов получать прибыль!

Проект построен на принципах взаимной помощи друг другу. Его особенностью является то, что деньги хранятся на Вашем личном счету (кошельке или карте), при оформлении депозита Вы переводите в проект только 10% от суммы депозита. Остальные 90% переводятся напрямую другому участнику проекта, когда Вам приходит заявка.

Проценты, которые Вы заработаете в проекте, зависят от суммы депозита.



СДЕЛАТЬ ДЕПОЗИТ

Ваш депозит приносит прибыль в момент, когда Вы оформляете и переводите 10% от его суммы. Депозит работает полгода! Оставшиеся 90% суммы находятся у Вас, а проценты уже зачисляются! Более того, по истечению срока действия депозита – на Ваш счет начисляется вся его сумма. Тело депозита возвращается к Вам!

Вывод средств

Участник может заказывать каждый день, минимальная сумма к выводу 1% от суммы депозита (не меньше 50 р. и 1$).



Платежные системы

Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги, Perfect Money, VISA / MasterCard.

Чтобы стать инвестором не нужно иметь миллионы долларов. Достаточно зарегистрироваться в проекте V7HELP и начать зарабатывать уже сейчас

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