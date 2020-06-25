Скопирую сайт любой сложности: быстро, качественно и без головной боли.
Что входит в работу:
- копирование сайта
- настройка приема заявок и сообщений с сайта на почту
- удаление кода слежения
- замена контактных данных
- замена текста и изображений
- установка яндекс. метрики, любих скриптов и виджетов
- загрузка и настройка сайта на хостинге
Стоимость работы 1000 рублей! Первым трем, кто закажет услугу, сделаю скидку 40%!
Примеры работ:
- http://landing.smartactions.ru/lab1/ (оригинал - тильда)
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