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Скопирую сайт любой сложности: быстро, качественно и без головной боли

Автор темы D box, Сегодня, 06:52

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#1 D box

D box

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:52

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Скопирую сайт любой сложности: быстро, качественно и без головной боли. 
 
Что входит в работу:
 
- копирование сайта
- настройка приема заявок и сообщений с сайта на почту
- удаление кода слежения
- замена контактных данных
- замена текста и изображений
- установка яндекс. метрики, любих скриптов и виджетов
- загрузка и настройка сайта на хостинге
 
Стоимость работы 1000 рублей! Первым трем, кто закажет услугу, сделаю скидку 40%!
 
 
 
Примеры работ:
 
http://landing.smartactions.ru/lab1/ (оригинал - тильда)
 
Посмотреть отзывы - https://t.me/joincha...5fIfBhgm6v05k2w
 
Пишите прямо сейчас telegram - @ireklamabot

 


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