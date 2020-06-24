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Borseaffiliates.com — партнерка собственными офферами!

Автор темы Borseaffiliates, Сегодня, 06:52

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#1 Borseaffiliates

Borseaffiliates

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Отправлено Сегодня, 06:52

Borseaffiliates.com — партнерская программа, которая работает по модели CPA и Revshare. Все офферы, представленные в партнерской программе - наши.
Сама компания основана в 2018 году, основатели проекта имеют за спиной опыт работы с CPA сетями в различных вертикалях более 7 лет на рынке.

В настоящий момент в партнерской программе есть один оффер, у которого нет аналогов на рынке.

Borseriders.com — новая онлайн-игра Borse Riders (Borseriders.com), где игрок может заработать на динамике курсов популярных валют (фунт, йена, франк) по отношению к доллару. Котировки валют мы получаем в реальном времени от партнера агрегатора курсов валют https://xchangeapi.com
Это чем-то похоже на бинарные опционы, только более продвинутый вариант!

У нас представлены не только популярные гео (Италия, Испания, Германия), но и небольшие локации (Австрия, Чехия, Румыния, Греция, Польша, Венгрия, Литва, Эстония, Словакия, Словения, Хорватия) в которых каждый вебмастер может легко выжать для себя высочайший CR! Одним словом, — принимаем всю ЕВРОПУ и РУ.

Данный оффер разработан под широкий пул трафика: PPC, E-mail, SMM, SEO и др.

Выплате делаем по запросу. После того как сделали тестовый пролив, готовы подстроить под ваши требования по выплатам:

  • webmoney
  • карта виза/мастеркард
  • крипта

Реферальная программа - 5%

Саппорт
Мы на связи почти 24 часа. Вы всегда можете обратиться к нам за специальными условиями. Постараемся ответить максимально быстро.
Наш часовой пояс Москва.

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