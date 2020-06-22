Заработок с Liteexchanger

Отправлено Сегодня, 21:41

Коротко об Liteexchanger

Сервис предназначен для тех, кто хочет быстро, безопасно и по выгодному курсу обменять электронные валюты.



Валюты доступные для обмена:



Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Ether Classic (ETC), EOS, Monero (XMR),

Ripple (XRP), Tether USDT (ERC20), Bitcoin Sv (BSV), Bitcoin Gold (BTC).

Банки: Приват24 (UAH), Ощадбанк (UAH), Монобанк (UAH), Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), ВТБ24 (RUB), Альфа-Банк (RUB), VISA/MasterCard (UAH)(USD)(RUB).

Платежные системы: Perfect Money (USD), PayPal (USD), Payeer (USD), Webmoney (USD), Qiwi (RUB), Advcash (USD).



Как начать зарабатывать?

Проходите регистрацию на https://liteexchanger.net/register/

Получаете свою партнерскую ссылку

Начинаете активно рассказывать о возможностях Liteexchanger и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.



Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.



Подробнее о партнерской программе:

https://liteexchanger.net/terms/



Почему Liteexchanger можно и нужно рекомендовать друзьям:

* Удобный способ пассивного заработка.

* Гарантия возврата средств, при технических сбоях.

* Высокая анонимность и безопасность.

* Без посредников и скрытых комиссий.

* Всегда лояльный курс обмена.

* Наличие достаточных резервов по всем направлениям.



Официальный сайт: https://liteexchanger.net/



Контакты:

Email: Liteexhangers@gmail.com

Telegram: @LiteExchanger

https://t.me/LiteExchanger

Телефон: +380634584227