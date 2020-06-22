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Заработок с Liteexchanger

Автор темы Liteexchanger, Сегодня, 21:41

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#1 Liteexchanger

Liteexchanger

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 21:41

Коротко об Liteexchanger
Сервис  предназначен для тех, кто хочет быстро, безопасно и по выгодному курсу обменять электронные валюты.

Валюты доступные для обмена:

Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Ether Classic (ETC), EOS, Monero (XMR),
Ripple (XRP), Tether USDT (ERC20), Bitcoin Sv (BSV), Bitcoin Gold (BTC).
Банки: Приват24 (UAH), Ощадбанк (UAH), Монобанк (UAH), Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), ВТБ24 (RUB), Альфа-Банк (RUB), VISA/MasterCard (UAH)(USD)(RUB).
Платежные системы: Perfect Money (USD), PayPal (USD), Payeer (USD), Webmoney (USD), Qiwi (RUB), Advcash (USD).

Как начать зарабатывать?
Проходите регистрацию на https://liteexchanger.net/register/
Получаете свою партнерскую ссылку
Начинаете активно рассказывать о возможностях Liteexchanger и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.

Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.

Подробнее о партнерской программе:
https://liteexchanger.net/terms/

Почему Liteexchanger можно и нужно рекомендовать друзьям:
* Удобный способ пассивного заработка.
* Гарантия возврата средств, при технических сбоях.
* Высокая анонимность и безопасность.
* Без посредников и скрытых комиссий.
* Всегда лояльный курс обмена.
* Наличие достаточных резервов по всем направлениям.

Официальный сайт: https://liteexchanger.net/

Контакты:
Email: Liteexhangers@gmail.com
Telegram: @LiteExchanger
https://t.me/LiteExchanger
Телефон: +380634584227

 


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